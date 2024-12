Uderzenie w Rosjan nadeszło nagle i to ze strony, z której ataku z pewnością się nie spodziewano, traktując go jako tylną furtkę do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Za wszechobecnych rosyjskich turystów i biznesmenów, dalej beztrosko robiących swe interesy, postanowił zabrać się Cypr.

Ograniczenia dla Rosjan. Na wakacje tam już nie pojadą

A zrobił to w sposób niezwykły, wprowadzając od 12 grudnia nowe zasady, na jakich goście z Rosji mogą ubiegać się o cypryjską wizę. Dotychczas wystarczało zaledwie od 1 do 2 dni, aby ją dostać i móc się cieszyć na przykład wakacjami „last minute”, a teraz rozpatrywanie wniosków trwać będzie nie krócej niż 15 dni. Konsulowie, jeśli tak uznają, mogą ten termin wydłużyć nawet do 45 dni. A to dopiero początek.

Zanim rosyjski turysta w ogóle podejmie bój z cypryjskim konsulem, będzie musiał załączyć do dokumentów kopie wszystkich wewnętrznych stron swego paszportu, choć wcześniej wystarczała jedynie strona tytułowa i sekcja ze znacznikami. Rosjanie narzekają, że kolejne ograniczenia w ogóle są dla nich niezrozumiałe.

„Paszport zagraniczny musi być ważny co najmniej trzy miesiące od zakończenia podróży i zawierać co najmniej dwie puste strony. Jeżeli wnioskodawca posiada kilka ważnych paszportów (na przykład drugi paszport międzynarodowy Federacji Rosyjskiej lub paszport innego kraju, którego wnioskodawca jest obywatelem), należy bezwzględnie przedstawić oryginały wszystkich paszportów” – pisze w obszernym materiale rosyjska Nowa Izwiestia.

Cypr uderza, a Rosjanie już grożą

Na koniec zaś wisienka na torcie, która ma zapewne spowodować, aby na Cypr nie przyjeżdżali z Rosji goście o podejrzanych źródłach dochodów. Otóż, każdy z turystów będzie musiał do wniosku o wizę dołączyć wyciągi z Funduszu Społecznego Rosji (rosyjska wersja ZUS) za ostatnie...10 lat. I chyba to najbardziej nie podoba się naszym wschodnim sąsiadom, którzy już wietrzą spisek.

„Z tego zaświadczenia dowiedzą się, gdzie pracowałeś, ile zarabiałeś i jakie podatki płaciłeś. Pytanie, po co Cyprowi potrzebne są tak szczegółowe informacje o obywatelach Rosji, wywołuje teorie spiskowe na temat działalności zagranicznych służb wywiadowczych. Co by było, gdybyś pracował w agencjach rządowych, kompleksie wojskowo-przemysłowym lub w organach ścigania?” – zastanawiają się dziennikarze NI.

Szacuje się, że obecnie na Cyprze na stałe mieszka około 50 tysięcy Rosjan i władze tego kraju postanowiły zamknąć też furtkę dla tych, którzy przyjeżdżaliby na zaproszenie swych rodaków. Nie dość, że zaproszenie musi być poświadczone przez cypryjskiego notariusza, to jeszcze zapraszający musi sporządzić dokładną listę wydatków, które chce ponieść na utrzymanie turysty i przedstawić wyciąg ze swego rachunku bankowego.

W ocenie Rosjan, Cypr, działając pod naciskiem UE, testuje ten system, który w przyszłości mógłby być wprowadzony w innych krajach strefy Schengen. Sami jednak grożą, że dla pomysłodawców to się bardzo źle skończy.

„Przez ponad 30 lat na Cyprze żyło się dobrze, także kosztem pieniędzy z Rosji. Na przykład do 2012 roku około milionowy kraj zgromadził depozyty bankowe o wartości prawie 72 miliardów euro. Około 30 proc. tych depozytów bankowych pochodziło od obywateli Rosji” – ostrzega NI.

Cypr to prawdziwy raj dla polskich turystów, którzy w pierwszej połowie 2024 roku byli tam trzecią siłą. Jak podaje tamtejszy Urząd Statystyczny, tylko do końca czerwca wyspę odwiedziło ponad 110 tys. turystów z Polski, co w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2023 stanowi wzrost o 22 proc.