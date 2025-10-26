Zakres rozmów USA-Chiny

Podczas nagrania wywiadu dla programu NBC „Meet the Press” Bessent powiedział, że porozumienie osiągnięte w Kuala Lumpur w Malezji pozwoli prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi i przywódcy Chin Xi Jinpingowi omówić w przyszłym tygodniu dalszą współpracę handlową. Agenda rozmów obejmie bardziej zrównoważony handel między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, chińskie zakupy amerykańskiej soi i innych produktów rolnych oraz opanowanie kryzysu związanego z fentanylem w Stanach Zjednoczonych.

Reklama

Przewidywania Bessenta o dalszych negocjacjach

Zapytany o to, czy spodziewa się, że Stany Zjednoczone zrealizują groźbę Trumpa dotyczącą nałożenia 100-procentowych ceł na chińskie towary, Bessent odpowiedział: „Nie, nie spodziewam się tego, a ponadto przewiduję, że uzyskamy pewnego rodzaju odroczenie kontroli eksportu metali ziem rzadkich, o którym mówili Chińczycy”. Bessent dodał, że ostateczne warunki zostaną ustalone przez obu przywódców.

Spotkanie Trumpa i Xi Jinpinga

Donald Trump i Xi Jinping mają się spotkać w najbliższy czwartek (30 października) w stolicy Korei Południowej, Seulu.