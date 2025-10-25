Cel podróży Trumpa do Azji

Głównym celem podróży Trumpa, pierwszej w jego drugiej kadencji do tego regionu, jest spotkanie z chińskim przywódcą. Rozmowy, zaplanowane na 30 października w Korei Południowej na marginesie forum Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, będą dotyczyć napięć handlowych między mocarstwami. Będzie to pierwsze spotkanie obu przywódców od czasu powrotu Trumpa do Białego Domu.

- Chciałbym, aby Chiny pomogły nam w sprawie Rosji – oświadczył prezydent, cytowany przez agencję Reutera. Chciałbym, aby Chiny nam pomogły – podkreślił.

Spotkanie z Kimem Dzong Unem

Zapytany przez reporterów na pokładzie Air Force One o możliwość spotkania z Kimem, Trump odparł: - Chciałbym, on wie, że tam jedziemy. Dodał, że poinformowano stronę północnokoreańską o jego wizycie. Podkreślił również dobre relacje z północnokoreańskim przywódcą, z którym ostatni raz spotkał się w 2019 r. podczas swojej pierwszej kadencji. - Bardzo dobrze się z nim dogaduję – stwierdził prezydent.

Relacje Trumpa z Japonia

Harmonogram azjatyckiej wizyty obejmuje również Malezję i Japonię.

W Kuala Lumpur prezydent USA weźmie udział w szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Z kolei w Tokio spotka się z zaprzysiężoną w tym tygodniu nową premier Japonii, Sanae Takaichi, z którą – jak sam Trump stwierdził – ma „fantastyczne relacje”.

Takaichi jest protegowaną zamordowanego premiera Shinzo Abego, który nazywany był „zaklinaczem Trumpa”, ponieważ jako jeden z nielicznych światowych liderów potrafił skutecznie nawigować w zmiennym stylu dyplomacji Trumpa podczas jego pierwszej kadencji w Białym Domu.