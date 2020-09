Przymus 14-dniowej kwarantanny dotyczy osób które chcą przyjechać do stanu Nowy Jork z obszarów, gdzie w ciągu siedmiu dni pozytywny wynik testów na korowirusa uzyskuje średnio więcej niż 10 osób na 100 tys. lub gdzie w tym samym okresie jest ponad 10 proc. zakażeń.

Pięć dodanych do listy stanów to: Arizona, Minnesota, Nevada, Rhode Island i Wyoming. Są na niej obecnie łącznie 33 stany m.in. Illinois, Floryda i Teksas, a także dwa terytoria zależne USA. Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są podróżni przybywający do Nowego Jorku w celach biznesowych.

„Wirus rozprzestrzenił się w całym kraju, liczba nowych przypadków wzrosła o ponad 15 proc. w ciągu ostatnich 10 dni. Tym pilniejsza jest zatem potrzeba zachowania czujności w domu" – wyjaśnił gubernator Andrew Cuomo.

Podróżni przybywający ze stanów znajdujących się na liście, w tym także rezydenci Nowego Jorku, muszą przed opuszczeniem lotniska wypełnić formularz, na którym należy podać, skąd przylatują i dokąd się udają. Linie lotnicze wydają druk w samolocie i jest on dostępny online.

Osobom niestosującym się do nakazu grozi grzywna w wys. 2000 dolarów. Będą one także doprowadzane na przesłuchanie w celu odbycia obowiązkowej kwarantanny.

„To tylko z prostego powodu, że bardzo ciężko pracowaliśmy, aby obniżyć szybkość rozprzestrzeniania wirusa. (…) Nie chcemy, aby to rosło, ponieważ wiele osób przyjeżdża do tego regionu i mogą przywieźć infekcję ze sobą. Nie byłoby to złośliwe ani wrogie, ale wciąż realne” – argumentował Cuomo.

W poniedziałek wieczorem wydał on dekret wykonawczy nakładający obowiązek kwarantanny na zagranicznych podróżnych. Także oni będą musieli wypełniać formularze Departamentu Zdrowia (DOH).

„Obserwujemy niepokojący wzrost (przypadków wirusa) w krajach na całym świecie, zwłaszcza w Hiszpanii, Francji i Izraelu. Dlatego zamierzamy zwiększyć naszą ingerencję. Podpisuję rozporządzenie nakazujące Departamentowi Zdrowia ostrzegania podróżnych, że mamy obowiązkową kwarantannę. Będzie to dotyczyć (…) wszystkich oprócz 31 krajów na świecie” - poinformował gubernator. Obowiązek kwarantanny obejmuje też Polskę.

Wśród państw niepodlegających zarządzeniu znajdują się m.in. Nowa Zelandia, Kambodża i Tajwan. Większość z nich to małe, egzotyczne terytoria, jak Anguilla, Sint Eustatius czy Montserrat.

Cuomo uzasadniał rozporządzenie decyzją federalnych Centrów ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) o zaprzestaniu wzmożonych badań przesiewowych na lotniskach przy jednoczesnym alarmującym wzroście liczby przypadków Covid-19 na całym świecie. Podkreślił, że stanowi to zwiększone zagrożenie dla postępów Nowego Jorku w batalii z koronawirusem.