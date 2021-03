"Nie wykonamy żadnych jednostronnych gestów ani zachęt, by nakłonić Irańczyków, aby zaczęli rozmowy. To nieporozumienie jeśli Irańczycy uważają, że wykonamy jakąś przysługę lub jednostronny gest bez żadnego ruchu z ich strony" - przekazał dziennikarzom Price.

Zasugerował przy tym, że Waszyngton mógłby "dyskutować nad propozycjami, które pomogłyby obu stronom" wrócić do stosowania się do umowy atomowej.

Nowy prezydent USA Joe Biden zapowiadał, że zamierza powrócić do umowy nuklearnej z Iranem, z której Stany Zjednoczone jednostronnie wycofał jego poprzednik Donald Trump. Waszyngton wysyła sygnały, że jest do tego gotowy, ale Teheran wpierw musi powrócić do przestrzegania zapisów porozumienia. Władze Iranu rozpoczęcie negocjacji warunkują natomiast zniesieniem sankcji, jakie nałożyły na ich państwo Stany Zjednoczone.