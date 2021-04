„Restrykcje dla podróży, które nie są niezbędne do i ze Stanów Zjednoczonych zostały przedłużone do 21 maja 2021 roku. Nadal będziemy podejmować decyzje na podstawie dostępnych zaleceń medycznych (...). Ponieważ liczba przypadków zachorowań rośnie i w całym kraju jest coraz więcej przypadków występowania wariantów (koronawirusa - PAP), będziemy czynić wszystko i tak długo jak należy, żeby chronić Kanadyjczyków przed Covid-19” - napisał Blair na Twitterze dodając, że przedłużenie zakazu podróży dotyczy również innych krajów poza USA.

Granica Kanady z USA została zamknięta w marcu 2020 roku i od tego czasu porozumienie w tej sprawie między krajami jest przedłużane co 30 dni. Ruch między Kanadą a USA ogranicza się do przewozu towarów i niezbędnych przejazdów. Do Kanady mogą wjeżdżać bez ograniczeń tylko Kanadyjczycy i osoby posiadające prawo stałego pobytu, a także np. bezpośredni członkowie rodziny rozdzieleni przez obostrzenia. Przy tym ci ostatni muszą uzyskać przed podróżą zgodę na wjazd do Kanady.

W minionych miesiącach władze Kanady zaostrzyły restrykcje dla podróżnych, w tym dla własnych obywateli powracających do kraju. 22 lutego weszły w życie obowiązkowe testy dla pasażerów wykonywane po przylocie. Poza testem PCR, którego wynik od 7 stycznia pasażerowie okazywali przed wejściem do samolotu, konieczny jest jeszcze kolejny test po przylocie, a potem pobyt w hotelu w oczekiwaniu na wynik. Koszty hotelu, wyżywienia, środków bezpieczeństwa ponoszą podróżni. Za brak rezerwacji hotelu grozi grzywna w wysokości do 3 tys. CAD. Osoby, które mają negatywne wyniki testu, mogą kontynuować podróż do domu, by następnie tam odbyć obowiązkową kwarantannę.

Również w lutym wprowadzono obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu PCR dla osób przekraczających granicę lądową. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem. Z tego obowiązku są wyłączeni tzw. niezbędni pracownicy, czyli kierowcy ciężarówek, pracownicy służby zdrowia, technicy, wyjątek dotyczy też osób mieszkających w miejscowościach przygranicznych.

Stany Zjednoczone traktują obecnie Kanadę jako kraj niebezpieczny ze względów epidemicznych, tak jak 80 proc. wszystkich krajów świata.

W minionych tygodniach w Kanadzie sytuacja pogorszyła się, mimo trwających szczepień, a rządy niektórych prowincji podejmują decyzje o ograniczeniach przekraczania granic prowincji. Od poniedziałku Ontario wprowadziło zakaz wjazdu dla osób spoza prowincji, jeśli podróż nie dotyczy spraw niezbędnych. Od czwartku ograniczenia w przekraczaniu granicy wprowadzi Nowa Szkocja, nie dotyczą one przyjezdnych z Wyspy Księcia Edwarda i Nowej Fundlandii i Labradoru, gdzie liczba zachorowań jest bardzo niska. Podobne ograniczenia zapowiedział już też rząd Kolumbii Brytyjskiej.

Według danych federalnego resortu zdrowia w Kanadzie od początku pandemii potwierdzono ponad 1,13 mln przypadków Covid-19. Obecnie jest 88 327 tzw. aktywnych przypadków, z czego najwięcej w Ontario – w największej kanadyjskiej prowincji zakażonych jest ponad 42,8 tys. osób.