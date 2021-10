Skreślone na losie kupionym w sklepie spożywczym w Morro Bay w Kalifornii liczby 12, 15, 22, 54, 66 i 69 pozwolą zwycięzcy odebrać nagrodę w postaci emerytury wypłacanej przez 29 lat lub wypłaty gotówkowej – obie opcje podlegają opodatkowaniu.

Kolejnych pięciu szczęśliwców wygrało po milionie dolarów. Dwa losy pochodziły z Massachusetts, a po jednym z Wirginii, Florydy i Arizony.

Ostatnia główna wygrana w Powerball padła na początku czerwca. W oczekiwaniu na kolejną pula wzrosła do 699,8 mld dolarów, co sprawiło, że była to siódma co do wielkości kumulacja Powerball w historii Stanów Zjednoczonych.

Szanse na wygraną wyliczono na 292,2 mln do jednego. Powerball działa w 45 amerykańskich stanach, a także na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych i w Portoryko.