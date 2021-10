USA zapowiedziały, że wypłacą odszkodowania rodzinom osób, które zginęły w ataku amerykańskiego drona, który okazał się tragiczną pomyłką i doprowadził do śmierci cywili.

Reklama

"To nie pierwszy raz Ameryka brutalnie zabiła Afgańczyków. Robiła to przez ostatnie 20 lat. To amerykańska obłuda i prawdziwa twarz Ameryki została obnażona na oczach naszego narodu i całego świata" - powiedział Mudżahid.

"Gdziekolwiek Ameryka dopuściła się aktów przemocy wobec Afgańczyków, powinna wypłacić odszkodowania" - podkreślił.

W środę Kreml zorganizował rozmowy na wysokim szczeblu między Rosją a przedstawicielami talibów. Odnosząc się do nich, Mudżahid powiedział, że Moskwa doprowadziła do tych rozmów, by "pokazać, że talibowie zabiegają o uznanie międzynarodowe".

"Rosja chce pokoju w Afganistanie i jej wszelkie zastrzeżenia muszą zostać wyjaśnione. Uczestniczyliśmy w tej konferencji, aby świat nas zaakceptował i ważne dla nas kwestie były z nim omawiane" - dodał.

Mudżahid starał się też zdementować plotki o śmierci najwyższego rangą przywódcy talibów mułły Hajbatullaha Ahundzadeha. "Żyje i ma się absolutnie dobrze, przebywa w Kandaharze" - oznajmił rzecznik i dodał, że Ahundzadeh pokaże się wkrótce publicznie.

W czwartek, dzień po konferencji z talibami, rosyjski prezydent Władimir Putin powiedział, że Moskwa dąży do wykluczenia talibów z listy organizacji terrorystycznych.

Analitycy wskazują ostatnio też, że talibowie współpracują z Pekinem. Od zajęcia Kabulu 15 sierpnia 2021 roku Pekin stara się pogłębić relację Chin z nowymi władzami Afganistanu, zobowiązując się do wsparcia ekonomicznego i rozwojowego w zamian za pomoc w rozwiązywaniu wyzwań zagrażających bezpieczeństwu Chin.

Prezydent Chin Xi Jinping podczas spotkania online szefów państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w połowie września powiedział, że niektóre kraje powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszły rozwój Afganistanu jako inicjatorzy obecnej sytuacji - powiedział w piątek prezydent Chin Xi Jinping podczas spotkania online szefów państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW), zorganizowanego przez władze Tadżykistanu.

Podobną opinię wyraził uczestniczący w spotkaniu Putin, który powiedział, że "główną część wydatków związanych z odbudową Afganistanu po zakończeniu konfliktu powinny ponosić Stany Zjednoczone i państwa NATO, które są bezpośrednio odpowiedzialne za poważne konsekwencje ich przedłużającej się obecności w tym kraju".