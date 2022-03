"Miałam wczoraj dwa spotkania z prezydentem, ale zachowany był odpowiedni dystans, więc nie jest on uważany za przypadek, mający kontakt z zakażeniem" – napisała Psaki w komunikacie prasowym.

Joe Biden w czwartek przyleci do Brukseli, by spotkać się przywódcami UE, NATO i grupy G7. W piątek ma przylecieć do Warszawy, gdzie w sobotę spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą.

Agencja AP podkreśla, że Psaki w związku z zakażeniem nie będzie mogła towarzyszyć prezydentowi USA w jego podróży do Europy.