"Przyjąłbym z zadowoleniem zmiany w kierunku długoterminowej lub stałej obecności USA i NATO w Europie Wschodniej. Wojna na Ukrainie radykalnie zmieniła geopolitykę tego regionu i NATO musi odpowiedzieć na tę nową rzeczywistość" - powiedział PAP Risch, jeden ze współzałożycieli senackiej grupy parlamentarnej ds. Polski.

Jak dodał, innym priorytetem wizyty Bidena powinny być nowe inicjatywy w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy.

"Zachęcałbym prezydenta Bidena do wsparcia ukraińskiej obrony powietrznej za pomocą polskich MiG-ów albo innych środków do wzmocnienia zdolności ukraińskich sił do obrony kraju. Musimy zrobić wszystko, co tylko możemy, by pomóc Ukrainie pokonać Rosję" - powiedział senator z Idaho.

Tymczasem posiadający polskie korzenie senator Demokratów Chris Murphy z Connecticut - często krytyczny wobec obecnych władz z Warszawie - podkreślił, że chciałby, żeby Biden podziękował Polsce za jej postawę wobec rosyjskiej agresji.

"Prezydent powinien podziękować Polakom za przyjęcie ukraińskich uchodźców, za ich wkład w popychanie NATO, by było gotowe na moment taki jak ten" - powiedział senator w przesłanym komentarzu. Jak dodał, Polska miała rację, przez lata wskazując Zachodowi, by poważnie traktował rosyjskie zagrożenie i "prawdziwe intencje (prezydenta Rosji Władimira) Putina, czyli odnowienie ZSRR i Układu Warszawskiego".