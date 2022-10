USA podejmą "praktyczne, agresywne" kroki, by ograniczyć sprzedaż irańskich dronów do Rosji; Waszyngton ma wiele sposobów na to, by pociągnąć Teheran i Moskwę do odpowiedzialności - powiedział we wtorek zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel.

Pogłębianie sojuszu Rosji z Iranem powinno być przez cały świat postrzegane jako "poważne zagrożenie" - podkreślił ponownie Patel, który przedstawił już taką opinię w poniedziałek. Reklama Wcześniej we wtorek Reuters, powołując się na irańskich i zachodnich dyplomatów, napisał, że Iran dostarczy Rosji kolejne drony i pociski ziemia-ziemia, a porozumienie w tej sprawie podpisano 6 października, jednak rzecznik Pentagonu generał Patrick Ryder oświadczył, że nie może potwierdzić tych informacji. Patel ostrzegł w poniedziałek, że USA nie zawahają się nałożyć sankcji na "firmy lub państwa współpracujące z irańskim programem (produkcji) dronów". W poniedziałek rano ukraińskie władze poinformowały, że Kijów został zaatakowany przez wojska rosyjskie przy użyciu irańskich dronów-kamikadze. fit/ akl/ Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję