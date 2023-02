Największą pomoc wojskową Ukraina otrzymuje od Stanów Zjednoczonych. Od początku wojny do 15 stycznia 2023 r. do kraju będącego w stanie wojny z Rosją napłynęło 46,6 mld USD pomocy finansowej na cele wojskowe. To więcej niż USA wydały na wojnę w Afganistanie.

Koszty amerykańskich wojen na świecie

Kto najbardziej pomógł Ukrainie? Reklama Koszty amerykańskich wojen na świecie Reklama Według do obliczeń Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej, w ramach jego Ukraine Support Tracker, płatności na rzecz Ukrainy przekroczyły już roczne wydatki wojskowe USA w wojnie w Afganistanie w latach 2001-2010. Jednak koszty wojskowe USA w wojnie w Wietnamie, wojnie w Iraku i wojnie koreańskiej były znacznie wyższe. Obliczając średnie roczne koszty (w cenach z 2022 r.) poprzednich wojen, w których brały udział Stany Zjednoczone, widać prawdziwą wielkość wydatków pomocowych tego kraju dla Ukrainy. W wojnach wietnamskiej i koreańskiej szczególnie duże sumy pieniędzy pochłonęły wysokie zużycie amunicji i innych materiałów. Zużycie sprzętu i wielu innych aktywów, takich jak opieka nad rannymi, także miały spory udział w tych wydatkach. Dalszą komplikacją w obu tych wojnach była duża odległość od teatru działań. Chociaż Stany Zjednoczone utrzymywały wiele baz w Azji Południowo-Wschodniej, duże systemy uzbrojenia i wymagane komponenty zamienne musiały być wysłane lub transportowane przez Pacyfik. Ponadto u wybrzeży Wietnamu zawsze była rozmieszczona duża flota lotniskowców. Liczne misje lotnictwa spowodowały również znaczne koszty. W USA krytyka skali pomocy wojskowej dla Ukrainy płynie już z szeregów Partii Republikańskiej. Część amerykańskich republikanów w Kongresie zapowiedziała, że zamierza zablokować pomoc dla Ukrainy. Niemniej jednak dzień po wizycie w Kijowie prezydent USA Joe Biden podkreślił zaangażowanie swojego kraju w dalsze wspieranie ukraińskich wysiłków wojennych. Oprócz pomocy wojskowej wyszczególnionej w tej infografice statista.com, Stany Zjednoczone dostarczyły również broń i sprzęt o wartości ponad 5 mld dol. Kto najbardziej pomógł Ukrainie? W analizowanym okresie (od 24 stycznia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r.) Stany Zjednoczone zobowiązały się łącznie na 46,6 mld USD (bez wartości dostarczonej broni i sprzętu). Drugi w rankingu kraj, Wielka Brytania, zadeklarował zaledwie 5,1 mld USD. Jednak w wartościach względnych zobowiązania obu krajów w zakresie pomocy wojskowej wynoszą około 0,2 proc. PKB każdego z tych państw. W czołówce największych darczyńców, jeśli uwzględnimy wartości bezwzględne, znalazła się również Polska - z kwotą pomocy na poziomie 2,55 mld USD. Gdy jednak weźmiemy pod uwagę wartości względne i wysokość udzielonej pomocy w relacji do PKB, to zestawienie kształtuje się nieco inaczej - mniejsi sąsiedzi Ukrainy udzielili jej stosunkowo największej pomocy: na przykład Estonia przekazała pomoc wojskową o wartości 1,1 proc. swojego PKB, Łotwa - 0,9 proc. PKB, zaś Polska - 0,6 proc. PKB. W przypadku USA - nawet po zsumowaniu pomocy wojskowej, finansowej i humanitarnej dostarczonej lub zadeklarowanej, jej wysokość stanowi zaledwie 0,4 proc. amerykańskiego PKB. TL Dalszy ciąg materiału pod wideo