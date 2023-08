"Filipiny są dla nas kluczowym partnerem w regionie Indo-Pacyfiku, a wraz z rozpoczęciem procesu ustalania zakresu umowy torujemy drogę do kolejnego etapu naszego partnerstwa. Wspólnie wykorzystamy pełny potencjał naszych relacji, tworząc nowe możliwości dla naszych przedsiębiorstw i konsumentów, a jednocześnie wspierając transformację ekologiczną i sprawiedliwą gospodarkę" - powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

UE dąży do zawarcia kompleksowej umowy o wolnym handlu z Filipinami, która obejmie zobowiązania dotyczące dostępu do rynku, szybkich i skutecznych procedur sanitarnych i fitosanitarnych, a także ochrony praw własności intelektualnej, w tym oznaczeń geograficznych.

Reklama

W 2022 r. wartość handlu towarami między UE i Filipinami wyniosła ponad 18,4 mld euro a wartość handlu usługami w 2021 r. – 4,7 mld euro.

UE jest czwartym co do wielkości partnerem handlowym Filipin. Filipiny, piąta co wielkości gospodarka w regionie stowarzyszenia ASEAN, jest siódmym najważniejszym partnerem handlowym UE w regionie.

Reklama

UE jest jednym z największych inwestorów na Filipinach – wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE na Filipinach wyniosła w 2021 r. 13,7 mld euro.

Filipiny należą do najszybciej rozwijających się gospodarek wschodzących na świecie i odnotowują drugi co do wielkości wzrost gospodarczy w regionie ASEAN, który w 2022 r. wyniósł 7,6 % PKB. Ponadto Filipiny dysponują znacznymi rezerwami surowców krytycznych, w tym niklu, miedzi i chromitu, które mają zasadnicze znaczenie dla produkcji technologii ekologicznych.

UE i Filipiny rozpoczęły po raz pierwszy negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu w 2015 r. Ostatnia runda negocjacji odbyła się w 2017 r. i od tego czasu negocjacje zostały wstrzymane. 30 czerwca 2022 r. władzę przejęła nowa administracja, która wyraziła gotowość do współpracy z UE w najważniejszych kwestiach.

UE zawarła już umowy o wolnym handlu z dwoma krajami regionu ASEAN - Singapurem i Wietnamem. Negocjuje obecnie umowę o wolnym handlu z Indonezją, wkrótce wznowi negocjacje z Tajlandią oraz prowadzi obecnie analizę zakresu umowy z Malezją.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)