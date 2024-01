Zasądzona przez sąd federalny kara jest nieco mniejsza od tej żądanej przez prokuratorów, którzy domagali się 6-miesięcznego wyroku.

"Postawmy sprawę jasno, dr. Navarro: nie jest pan ofiarą. Nie jest pan obiektem prześladowania politycznego. To są okoliczności, które sam pan na siebie ściągnął" - oznajmił sędzia Aaron Mehta, ogłaszając wymiar kary.

Wyrok jest konsekwencją decyzji Navarro, który podczas prezydentury Trumpa służył na kilku stanowiskach doradczych w Białym Domu, by zignorować wezwanie do złożenia zeznań przed komisją śledczą badającą wydarzenia wokół szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 r. Doradca Trumpa miał brać udział w opracowaniu planu naciskania na kongresmenów, by odmówili zatwierdzenia wyników wyborów 2020 r. Navarro twierdził, że nie stawił się przed komisją z powodu instrukcji Donalda Trumpa. Trump twierdził z kolei, że ma prawo zabraniać swoim doradcom ujawniania wrażliwych informacji, powołując się na tzw. przywilej egzekutywy. Jednak skazany nie przedstawił żadnego dowodu na to, że były prezydent faktycznie zakazał mu zeznawać.

Navarro jest już drugim byłym doradcą Trumpa, który został skazany na więzienie z tego samego powodu. Już w 2022 r. również czteromiesięczną karę otrzymał były główny strateg Białego Domu Stephen Bannon. Bannon do tej pory swojej kary nie odbył ze względu na trwający proces apelacyjny. Navarro również zapowiedział odwołanie się od wyroku.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)