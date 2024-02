Wygrana Trumpa zapewnia mu poparcie wszystkich 26 delegatów z tego stanu. Trump potrzebuje łącznie zgromadzić 1215 głosów delegatów, aby formalnie zdobyć nominację swojej partii jako kandydata na prezydenta USA.

Republikanie z Nevady chcieli, aby w tamtejszych prawyborach, tzw. caucuses, obowiązywały takie zasady, jak m.in. wymóg okazania dokumentu tożsamości wydanego przez rząd.

W amerykańskim systemie wyborczym "caucuses" to specyficzna forma głosowania, traktowana w niektórych stanach jako alternatywa dla tradycyjnych prawyborów. Elektorat gromadzi się w wyznaczonych miejscach, takich jak szkoły, kościoły lub centra społeczne, aby publicznie wyrazić swoje preferencje polityczne.

"W czwartek zwolennicy Trumpa czekali w długich kolejkach. W jednym z miejsc przy szkole podstawowej w okolicach Reno kolejka niemal tysiąca osób ciągnęła się wzdłuż ulicy już 20 minut po otwarciu lokalu. Niektórzy, noszący czapki i koszulki z wizerunkiem Trumpa, mówili, że przyszli, aby poprzeć byłego przywódcę kraju w rywalizacji, która dałaby mu trzecie z rzędu zwycięstwo w wyścigu o nominację Republikanów na prezydenta" – relacjonowała agencja AP.

Następne prawybory tej partii zaplanowano 24 lutego w Karolinie Południowej. Trump pozostaje popularny w tym konserwatywnym stanie, ale Haley, która już dwukrotnie wygrała wybory na gubernatora Karoliny Południowej, ma nadzieję na sukces w swoim rodzinnym regionie.

Trump liczy na zdobycie głosów wielu delegatów podczas prawyborów w 16 stanach, zaplanowanych na "superwtorek" 5 marca. Zbliżyłoby go to do otrzymania nominacji Partii Republikańskiej jako kandydata na urząd głowy państwa.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski