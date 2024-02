Książka "American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden” ("Amerykańska Kobieta: Przemiany Współczesnej Pierwszej Damy, od Hillary Clinton do Jill Biden" ma się ukazać w najbliższym tygodniu.

Biden jest "szczerze i całkowicie zakochany w swojej żonie"

Reuters zwrócił uwagę, że zgodnie z relacją dziennikarki, kiedy Biden zrezygnował z kandydowania na prezydenta w 2004 roku, decyzję tę potwierdził współpracownikom. W momencie, gdy Jill Biden weszła do pokoju w bluzce z napisem "NO" na brzuchu, obecnie 81-letni Biden powiedział im, że ma niewielkie zainteresowanie kandydowaniem na prezydenta.

"Wolałbym być w domu, uprawiając miłość z moją żoną, kiedy moje dzieci śpią" – mówił. Ten wątek zajmuje tylko kilka akapitów w 276-stronicowej książce, ale już przyciągnął uwagę mediów.

Deklaracja Bidena o seksie wywołała wówczas wzruszenie ramion rzecznika prasowego Białego Domu. Skwitował, że ówczesny senator Biden jest "szczerze i całkowicie zakochany w swojej żonie" - pisze Rogers.

Pięciokrotne oświadczyny

"Joe, wygrywając prezydenturę, może i powstrzymał się od publicznych deklaracji na temat sypialni, ale żartował z współpracownikami, że 'dobry seks' to klucz do trwałego i szczęśliwego małżeństwa, ku wielkiemu rozczarowaniu jego żony” – zauważyła Rogers.

Według Reutersa książka nawiązuje do cierpienia Bidena, gdy jego pierwsza żona Neilia zginęła w wypadku samochodowym w 1972 roku wraz z ich córką Naomi. Ślub z Jill wziął w 1977 roku, ale zanim wyraziła na to zgodę, senator z Delaware musiał to jej zaproponować pięć razy.

"Byłem cierpliwy, jak tylko potrafiłem, ale to mnie zdenerwowało. Albo zdecydujesz się mnie poślubić, albo koniec - wychodzę. Nie będę prosił ponownie – oświadczył Biden przy piątej próbie” - pisze Rogers.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski