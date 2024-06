O amerykańskie obywatelstwo będzie mógł ubiegać się imigrant, który mieszka w USA od co najmniej 10 lat i jest w związku małżeńskim z Amerykanką lub Amerykaninem. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, wówczas imigrant będzie miał trzy lata na złożenie wniosku o zieloną kartę i otrzymanie tymczasowego pozwolenia na pracę. W tym czasie będzie on chroniony przed deportacją.

Około 50 tys. dzieci imigrantów, którzy są w związku małżeńskim z obywatelem USA, może także potencjalnie zakwalifikować się do tego procesu – poinformowali urzędnicy Białego Domu, którzy poprosili media o zachowanie anonimowości.

Plan Bidena nie określa, jak długo para musi być związku małżeńskim. Jednak osoby, który zawarły ślub po poniedziałku, nie będą mogły skorzystać z tego prawa.

Według urzędników proces zostanie otwarty do końca lata. Opłaty za złożenie wniosku nie zostały jeszcze ustalone.

Biden przedstawi szczegóły planu we wtorek w 12. rocznicę wprowadzenia program DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) przez prezydenta Baracka Obamę. Dyrektywa ta wyklucza deportacje imigrantów przybyłych do USA jako dzieci, daje im możliwość legalnej edukacji oraz podejmowania pracy.

Prezydent USA ma ogłosić także nowe przepisy, które umożliwią niektórym beneficjentom DACA i innym młodym imigrantom łatwiejsze ubieganie się o wizy pracownicze na dłuższy okres. Oznacza to przyznanie imigrantom mocniejszej ochrony niż pozwolenia na pracę oferowane przez DACA. Obecnie DACA nie przyjmuje nowych wniosków.

Na początku czerwca prezydent Biden zawiesił możliwość ubiegania się o azyl imigrantom, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Meksykiem. Organizacje broniące praw imigrantów pozwały administrację USA w związku z wprowadzeniem tej dyrektywy. (PAP)