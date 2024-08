Wywiad Muska z Trumpem

Reklama

Jak oznajmił w niedzielę sztab Trumpa, wywiad zostanie przeprowadzony na żywo za pośrednictwem oficjalnego konta byłego prezydenta na platformie X, dawnym Twitterze.

Reklama

W 2021 roku władze firmy, jeszcze wtedy nienależącej do Muska, zablokowały politykowi dostęp do konta po szturmie na Kapitol z 6 stycznia. Trumpa oskarżono o zachęcanie do ataku na siedzibę parlamentu właśnie za pośrednictwem sieci społecznościowej. Po usunięciu z platformy, wtedy jeszcze znanej pod nazwą Twitter, w lutym 2022 roku Trump założył własne medium społecznościowe Truth Social, na którym jest aktywny do dziś.

Trump odzyskał dostęp do konta @realDonaldTrump w sierpniu 2023 roku. Od czasu przywrócenia dostępu do X, powrócił do tego medium tylko raz, zamieszczając post z sierpnia 2023 roku, w którym apelował o wpłaty i pokazał swoje zdjęcie z więzienia w hrabstwie Fulton.

ELon Musk popiera Donalda Trumpa

Musk w kampanii prezydenckiej w 2020 roku wspierał Joe Bidena. Od tego czasu zmienił jednak swoje poglądy w kierunku bardziej konserwatywnych, czego ostatnim przykładem stało się poparcie Trumpa i jego kampanii po zamachu na tego polityka z 13 lipca br. (PAP)