„Czytałem gdzieś, że USA przechowują tysiące czołgów. Oddajcie je. Zamiast tego kupcie drony” – oświadczył Eric Schmidt podczas Future Investment Initiative w Arabii Saudyjskiej. Schmidt, były CEO Google, założył startup budujący autonomiczne drony kamikadze dla Ukrainy. Jak pisze Bloomberg, Schmidt dodał, że wojna ukraińsko-rosyjska pokazała, jak „dron za 5 tys. dolarów może zniszczyć czołg za 5 milionów dolarów”. Ukraina używa tanich dronów, aby przeciwstawić się militarnej przewadze Rosji, ale czołgi również odgrywają kluczową rolę w tej walce.

Wykorzystanie AI w bezpieczeństwie narodowym

Schmidt, który w 2019 r. opuścił stanowisko w zarządzie spółki-matki Google Alphabet, przez lata działał jako łącznik między Doliną Krzemową a rządem USA. W latach 2016-2020 był przewodniczącym amerykańskiej Rady Innowacji Obronnych. Przewodniczył również Komisji Bezpieczeństwa Narodowego ds. Sztucznej Inteligencji, która w 2021 r. przedstawiła Kongresowi zalecenia dotyczące najlepszego wykorzystania sztucznej inteligencji w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obrony.

Przyszłość konfliktu to wojna dronowa

Taktyka wykorzystania dronów Ukrainy i Rosji zmienia się co trzy do sześciu tygodni, bo wrogowie spieszą się z innowacjami – powiedział Schmidt. „Koszt technologii spada tak szybko, że wojna dronowa, która jest przyszłością konfliktu, ostatecznie pozbędzie się czołgów, artylerii i moździerzy” – dodał. Mimo to Schmidt uważa, że rządy i siły zbrojne na Zachodzie będą powoli się dostosowywać. Jak dodał, pomimo radykalnych zmian na polu bitwy, struktury organizacyjne i polityczne „nie zmieniają się”.