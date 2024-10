Korea boi się amerykańskich ceł

Koreańskie PKB spadnie o 0,67 proc., zaś wartość eksportu spadłaby o 44,8 proc., jeśli Donald Trump wygra najbliższe wybory prezydenckie w USA i nałoży zapowiadane cła – wynika z badania, którego wyniki opublikował w poniedziałek Koreański Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej (KIEP).

Badacze przyjrzeli się 18 scenariuszom, w których USA pod rządami Donalda Trumpa nakładają różne cła na Chiny oraz inne państwa. Pod względem eksportu Korea Południowa prawdopodobnie ucierpiałaby mniej, niż takie kraje, jak Chiny, Meksyk, Japonia czy państwa Unii Europejskiej.

Duże uzależnienie od eksportu

Tymczasem Korea Południowa należy do krajów, które znajdują się wśród najbardziej uzależnionych od handlu międzynarodowego, zaś koreańskie przedsiębiorstwa są bardzo szeroko osadzone w łańcuchach dostaw w różnych obszarach, od półprzewodników po samochody i petrochemię. Największym partnerem handlowym Korei Południowej są Chiny. Chińscy producenci kupują od Korei Południowej półprodukty, które są następnie składane w finalne produkty i wysyłane do innych krajów, w tym do USA.

Wybory w USA

Rząd Korei Południowej przygotowuje plany awaryjne na oba możliwe scenariusze wyborcze, gdyż sondaże pokazują niewielką różnicę w poparciu dla Kamali Harris i Donalda Trumpa. Donald Trump zapowiedział nałożenie na Chiny ceł w wysokości nawet 60 proc., zaś Koreę Południową określił jako „maszynkę do robienia pieniędzy”, która powinna ponosić większe koszty związane z obecnością amerykańskich wojsk na swoim terytorium.

Problemy koreańskiej gospodarki

Badanie koreańskiego instytutu KIEP to zła wiadomość dla Seulu, który i tak musi zmagać się z innymi problemami gospodarczymi. Krajowy PKB ledwo wzrósł w ostatnim kwartale w porównaniu z poprzednim trzymiesięcznym okresem, ponieważ eksport w ujęciu realnym spadł, co skłoniło Bank Korei do rozważenia obniżenia rocznej prognozy wzrostu.

Wciąż jednak koreańskie PKB może wzrosnąć o 0,24 proc., jeśli popyt na produkty z tego kraju będzie wzrastał. To z kolei będzie możliwe, jeśli Korea Południowa zostanie wykluczona z reżimu amerykańskich ceł – wynika z badań, ale autorzy badania określają ten scenariusz jako mały prawdopodobny.