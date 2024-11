"Aresztowania ukierunkowane"

Według portalu jedną z kluczowych funkcji związanych z kwestiami migracji mógłby objąć dawny szef wydziału imigracji Tom Homan. W niedawnym wywiadzie dla stacji CBS Homan zapewnił, że plany zakładają "aresztowania ukierunkowane". "Będziemy wiedzieć, kogo aresztujemy, gdzie najprawdopodobniej ich znajdziemy, na podstawie prowadzonych dochodzeń" - zapowiedział.

Bezpieczeństwo granic

Starszy doradca Trumpa Brian Hughes powiedział, że gdy prezydent elekt powróci do Białego Domu, jednym z jego priorytetów będzie bezpieczeństwo granic. "Prezydent Trump odniósł miażdżące zwycięstwo, ponieważ Amerykanie podzielają jego zdroworozsądkową politykę zabezpieczenia granic i wdrożenia masowej deportacji nielegalnych migrantów" - powiedział Hughes.

"Wstrząs sejsmiczny" w polityce imigracyjnej

Portal przypomniał, że w 2016 r. koszt dotarcia do nielegalnego przybysza, zatrzymania go i przeprowadzenia formalności związanych z deportacją wynosił blisko 11 tys. USD, a sam transport do kraju pochodzenia kosztował niemal 2 tys. USD. Od tej pory koszty tylko wzrosły - zauważyła CNN.

Według CNN odpowiadająca m.in. za deportacje agencja bezpieczeństwa wewnętrznego szykuje na się "wstrząs sejsmiczny" w polityce imigracyjnej. (PAP)