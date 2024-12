Centra danych AI - główny powód ewentualnych blackoutów

Wzrost zapotrzebowania na energię napędzany przez centra danych AI i elektryfikację budynków i transportu nie jest równoważony przez wystarczająco szybki rozwój infrastruktury – informuje Reuters. Stany Zjednoczone nie są w stanie zwiększać w odpowiednim tempie produkcji energii, co prowadzi do coraz większej dysproporcji między podażą a popytem.

"Obserwujemy wzrost popytu, jakiego nie widzieliśmy od dziesięcioleci" – powiedział John Moura, dyrektor w NERC.

Które części USA są najbardziej narażone na blackouty?

Operator Midcontinent Independent System Operator (MISO), zarządzający siecią energetyczną w 15 amerykańskich stanach, jest w dużym stopniu zagrożony niedoborami energii nawet w normalnych okresach szczytowego zapotrzebowania.

Inne operatorzy mogący mieć problemy z zaopatrzeniem poszczególnych obszarów w prąd w okresach ekstremalnych upałów lub mrozów to PJM Interconnection, ISO New England oraz operatorzy w Teksasie i Kalifornii.

Niedobory energii mogą prowadzić do przerw w dostawach prądu i konieczności wprowadzenia specjalnych programów oszczędzania energii.

Zamykanie elektrowni

Zamykanie elektrowni opartych na paliwach kopalnych dodatkowo pogarsza sytuację – pisze Reuters. NERC szacuje, że do 2034 roku wycofanych z eksploatacji zostanie 78 gigawatów mocy wytwórczych, a kolejne 37 gigawatów do usunięcia znajduje się w planach. Jeden gigawat mocy może zasilić do miliona amerykańskich domów.

Konieczne są pilne działania mające na celu zwiększenie mocy wytwórczych i modernizację sieci energetycznej, aby zapobiec przerwom w dostawach prądu i zapewnić niezawodne dostawy energii dla amerykańskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Jakie mogą być konsekwencje niedoborów energii w USA?

Ograniczenia w dostawie energii mogą powodować przerwy w dostawach prądu dla domów i firm. Użytkownicy powinni także spodziewać się znacznego wzrostu cen prądu. Poza tym przerwy w dostawach prądu mogą zakłócać działalność gospodarczą i prowadzić do strat finansowych dla gospodarki i firm.