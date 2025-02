Cele państwowego funduszu majątkowego USA

Państwowy fundusz ma być zarządzany przez rząd i służyć jako narzędzie wspierające gospodarczy rozwój kraju. Celami funduszu mają być rozwój infrastruktury takiej jak lotniska i autostrady czy zwiększenie wpływów USA w Panamie czy Grenlandii.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent powiedział, że fundusz ma zostać sfinalizowany w ciągu 12 miesięcy. Rząd zamierza spieniężyć część strony aktywów rządowego bilansu. Fundusz ma wykorzystać płynne aktywa posiadane przez USA.

Trump wspominał w czasie kampanii, że fundusz mógłby wspierać „wielkie narodowe przedsięwzięcia”. W zapewnieniu finansowania na ten cel mogłyby pomóc cła. Inne kraje wykorzystują podatki od wykorzystania surowców naturalnych, transakcji finansowych czy emisji od emisji dwutlenku węgla jako źródła dochodów.

Fundusz kupi TikToka?

Środki z niego mogłyby zostać wykorzystane do zakupu TikToka – powiedział Trump. Pojawiły się informacje, że Stany Zjednoczone mogłyby stać się współwłaścicielem platformy społecznościowej. Medium zostało zablokowane kilka tygodni temu w USA ze względu na kwestie bezpieczeństwa, ale obecny prezydent wydał rozporządzenie odblokowujące aplikację na 75 dni – czytamy na portalu CNBC.

Podobne fundusze majątkowe posiadają takie kraje jak Chiny, Norwegia czy Singapur. Państwo Środka wykorzystuje je do inwestowania gigantycznych nadwyżek handlowych, które oscylują w ostatnich latach w okolicach 1 bln dol. Często są to nadwyżki dolarowe, które są następnie wykorzystywane do różnego rodzaju inwestycji, również na rynku kapitałowym. W przypadku Norwegii fundusz służy do inwestowania ogromnych środków pozyskiwanych ze sprzedaży paliw kopalnych.

Sekretarz Handlu Howard Lutnick i Sekretarz Skarbu Scott Bessent dostali zadanie na stworzenie strategii określającej sposób działania funduszu. Mają na to 90 dni.