Trump już wielokrotnie rozmawiał z Putinem? "Lepiej, abym tego nie mówił"

Prezydent USA rozmawiał z Władimirem Putinem przez telefon, aby omówić zakończenie wojny w Ukrainie - donosi "The New York Post". Nie wiadomo, kiedy odbyła się rozmowa. Zapytany o to, ile razy rozmawiał z Putinem, Donald Trump odpowiedział, że "lepiej, aby tego nie mówił".