“Tak zamknijcie je” - napisał w niedzielę Musk, komentując post byłego szefa wywiadu w czasie pierwszej prezydentury Donalda Trumpa Richarda Grenella, który nazwał Radio Swoboda i Głos Ameryki "reliktami przeszłości". Grenell napisał, że władze USA nie potrzebują państwowych mediów, a w instytucjach tych jest "pełno skrajnie lewicowych aktywistów".

Reklama

Reklama

Musk: To tylko szaleni lewicowcy

W swoim poście Musk stwierdził, że Europa – "poza duszącą ją biurokracją" - jest już wolna. Jego zdaniem nikt tych mediów już nie słucha. “To tylko szaleni lewicowcy, którzy mówią do siebie marnując 1 mld dolarów rocznie należących do podatników” - dodał.

Czym jest Wolna Europa?

Radio Swoboda/Radio Wolna Europa to rozgłośnia utworzona w 1949 r. by działać w miejscach, gdzie swobodny przepływ informacji jest ograniczony, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, w krajach Azji i na Bliskim Wschodzie. Obecnie nadaje w 27 językach w 23 krajach, a jej siedziba mieści się w Pradze. Głos Ameryki to stacja radiowa i telewizyjna, nadająca w 47 językach, tygodniowo słuchana przez 278 mln osób.

Trump wybrał nowego szefa agencji

Obie instytucje są nadzorowane przez Agencję ds. Globalnych Mediów. Prezydent Trump wybrał pod koniec stycznia na jej szefa konserwatywnego publicystę i aktywistę Brenta Bozella, który zasłynął z krytyki liberalnych mediów.