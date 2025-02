Reklama

Hegseth wykluczył wysłanie wojsk USA do Ukrainy i powtórzył postulat zwiększenia przez państwa NATO wydatków na obronność do 5 proc. PKB.

USA dokonają przeglądu rozmieszczenia sił

"W tej chwili nie ma planów, by obciąć cokolwiek. Jest jednak zrozumienie, że dokonamy przeglądu rozmieszczenia sił na całym świecie. Założenia i plany prezydenta Trumpa są inne w wielu aspektach" - powiedział Hegseth podczas spotkania z dziennikarzami w kwaterze głównej Dowództwa Afrykańskiego USA (AFRICOM) w Stuttgarcie w Niemczech.

Jak stwierdził, Pentagon nie chce opierać swoich planów na obecnych uwarunkowaniach, w tym konfliktach na Bliskim Wschodzie i Ukrainie oraz zasugerował, że zmian dokonać będzie można po zakończeniu wojny w Ukrainie.

Założenie, że "Ameryka odchodzi", byłoby błędne

"Ale byłoby błędnym założeniem planistycznym mówienie, że +o, Ameryka kogoś opuszcza+ lub +Ameryka odchodzi+" - zaznaczył.

Hegseth zapowiedział, że podczas swoich następnych spotkań, w Brukseli na spotkaniu ministrów obrony NATO oraz krajów grupy z Ramstein wspierających Ukrainę, planuje odbyć "szczere rozmowy" z europejskimi sojusznikami na temat zwiększenia ich odpowiedzialności za obronę kontynentu oraz zwiększenia wydatków obronnych do równowartości 5 proc. PKB.

"Kontynent europejski zasługuje na to, by być wolnym od wszelkiej agresji, ale to ci w tym sąsiedztwie powinni inwestować najwięcej w tę zbiorową, indywidualną i kolektywną obronę" - powiedział.

Wykluczył jednocześnie możliwość wysłania sił USA do Ukrainy.

Zwiększenie amerykańskiego budżetu obronnego

Powiedział też, że sam opowiada się zwiększeniem amerykańskiego budżetu obronnego, choć niekoniecznie do tego samego poziomu. Zapowiedział przy tym, że z radością będzie współpracować z Elonem Muskiem i jego zespołem DOGE nad obcięciem zbędnych wydatków i zwiększeniem wydajności Pentagonu.

Rywalizacja z Chinami

Pytany, czy uznaje Chiny za największe zagrożenie dla Ameryki, były prezenter Fox News stwierdził, że obecnie największym priorytetem jest zabezpieczenie granic USA. Przyznał jednak, że rywalizacja z Chinami ukształtuje XXI w. i zapowiedział, że zamierza walczyć z chińskimi wpływami w Afryce.

Wizyta szefa Pentagonu w Europie

Wtorek jest pierwszym dniem pierwszej zagranicznej wizyty nowego ministra obrony. W Niemczech Hegseth odwiedził żołnierzy w AFRICOM oraz odbył ćwiczenia fizyczne wspólnie z żołnierzami w kwaterze Dowództwa Europejskiego (EUCOM) w Stuttgarcie. Jeszcze w drodze do Niemiec podpisał też memorandum o przywróceniu nazwy słynnej bazy wojskowej w Karolinie Północnej na Fort Bragg, choć jego nazwa odnosić się będzie nie do nazwiska konfederackiego generała Braxtona Bragga, lecz do szeregowego Rolanda Bragga, odznaczonego w bitwie o Ardeny podczas II wojny światowej.

Hegseth następnie uda się do Brukseli, gdzie weźmie udział w spotkaniach ministrów obrony państw NATO oraz posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (UDCG), znanej też jako grupa z Ramstein. Po raz pierwszy zbiera się nie pod przewodnictwem USA, lecz Wielkiej Brytanii.

W piątek i sobotę odwiedzi też Polskę, spotykając się z przedstawicielami polskich władz oraz wizytując amerykańskich żołnierzy w Powidzu.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)