Jeśli nie złożą sprawozdania, zostaną zwolnieni. Elon Musk wysłał e-maila do urzędników federalnych

"Co robiłeś w zeszłym tygodniu?" - tak brzmi pytanie zawarte w e-mailu, który do tysięcy pracowników agencji federalnych w USA nakazał wysłać Elon Musk. Jeśli adresaci nie odpowiedzą na tę wiadomość do końca poniedziałku, to będzie to traktowane jako ich rezygnacja z pracy - oznajmił miliarder Elon Musk, kierujący Departamentem ds. Wydajności Państwa (DOGE).