Wzrost prawdopodobieństwa recesji

Kersman wskazał, że szansa na recesję w USA wynosi obecnie około 35%. Dla porównania, jeszcze w grudniu 2024 roku Pimco szacowało to ryzyko na zaledwie 15%. Mimo tych obaw, podstawowy scenariusz firmy zakłada wzrost gospodarczy USA na poziomie 1-1,5%, czyli wyraźne spowolnienie, wciąż oznacza rozwój gospodarki.

Reklama

Niektórzy analitycy dostrzegają jednak pozytywne aspekty protekcjonistycznej polityki handlowej. Kamal Bhatia, prezes Principal Asset Management, wskazuje, że wzrost konsumpcji krajowej może przyczynić się do lepszego wyniku gospodarczego, niż wcześniej przewidywano.

Ryzyko izolacjonizmu

Bhatia zauważył, że wojny handlowe mogą skłonić kraje do izolacjonistycznej polityki gospodarczej. Takie podejście może pobudzać patriotyzm gospodarczy i skłaniać konsumentów do wydawania większych kwot na lokalne produkty i usługi.

Według Bhatia wielu ekspertów bagatelizuje ten efekt, skupiając się głównie na negatywnych skutkach dla PKB. Tymczasem wydatki konsumenckie stanowią około dwóch trzecich amerykańskiego produktu krajowego brutto, co oznacza, że większa konsumpcja wewnętrzna może złagodzić skutki ceł i pomóc gospodarce osiągnąć lepsze wyniki.

Wpływ geopolityki na rynki

Zdaniem Bhatia geopolityka zaczyna odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu rynków finansowych. Przez długi czas jej wpływ na inwestycje był stosunkowo ograniczony, jednak obecnie cła stają się kluczowym czynnikiem oddziałującym na gospodarki.

Przykładem napięć handlowych jest ostatnia decyzja Trumpa o podwojeniu ceł na importowaną z Kanady stal i aluminium do poziomu 50%. Była to odpowiedź na 25-procentową opłatę nałożoną przez premiera Ontario Douga Forda na eksport energii elektrycznej do USA. Jednak po negocjacjach z amerykańskim sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem Ford zgodził się zawiesić swoje cła, co skłoniło Trumpa do wycofania się z podjętej decyzji.

Rozwój sytuacji pokazuje, jak duży wpływ mają polityczne decyzje na globalne rynki oraz jak szybko mogą się zmieniać w obliczu nowych negocjacji i kompromisów.