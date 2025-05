Rumunia wycofana z ruchu bezwizowego

W wydanym komunikacie DHS skrytykowało poprzednią administrację Joe Bidena za to, że w ostatnich dniach przed upływem kadencji przyjęła Rumunię do programu "mimo obaw o bezpieczeństwo". Jeszcze przed praktycznym umożliwieniem podróży bez wiz do USA dla Rumunów nowa administracja 25 marca zawiesiła Rumunię, by dokonać rewizji tej decyzji.

"Przegląd ten dobiegł końca i biorąc pod uwagę skupienie tej administracji na bezpieczeństwo granic i imigracji, DHS zdecydowało, że oznaczenie Rumunii powinno zostać cofnięte w celu ochrony integralności VWP i zapewnienia bezpieczeństwa granic i imigracji" - napisano. Dodano, że Rumunia może zostać ponownie rozpatrzona pod kątem oznaczenia VWP w przyszłości, jeśli spełni ustawowe kryteria kwalifikowalności.

"Utrzymanie wysokich standardów Programu Ruchu Bezwizowego jest niezbędne dla naszego bezpieczeństwa narodowego. W świetle skupienia się tej administracji na bezpieczeństwie granic i imigracji, minister Bezpieczeństwa Krajowego postanowił, po konsultacji z Sekretarzem Stanu, natychmiast cofnąć oznaczenie Rumunii w ramach VWP" — powiedziała cytowana w komunikacie wiceszefowa resortu Tricia McLaughlin.

Dwa dni przed wyborami w Rumunii

Do ogłoszenia decyzji dochodzi na dwa dni przed pierwszą turą powtórzonych wyborów prezydenckich w Rumunii. Decyzja rumuńskiego Sądu Konstytucyjnego, by unieważnić I turę ubiegłorocznych wyborów prezydenckich wygranych przez radykalnie prawicowego kandydata Calina Georgescu była ostro krytykowana przez przedstawicieli administracji Trumpa, w tym wiceprezydenta J.D. Vance'a i sekretarza stanu Marco Rubio.

"Możesz uważać, że Rosja źle robi, kupując reklamy w mediach społecznościowych, aby wpłynąć na twoje wybory (...) Ale jeśli twoja demokracja może zostać zniszczona za pomocą kilkuset tysięcy dolarów reklamy cyfrowej z obcego kraju, to nie była zbyt silna" - mówił Vance w przemówieniu w Monachium w lutym br.

Przyjęcie Rumunii do ruchu bezwizowego

Przyjęcie Rumunii do ruchu bezwizowego zostało ogłoszone 10 stycznia, na 10 dni przed końcem rządów poprzedniej administracji, lecz w praktyce decyzja miała wejść w życie 31 marca, kiedy Rumuni mieli zacząć składać elektroniczne wnioski o rejestrację podróży w systemie ESTA.

Ówczesny sekretarz stanu USA Antony Blinken mówił w styczniowym oświadczeniu, że Rumunia podjęła wieloletnie wysiłki całego państwa, aby spełnić wszystkie wymagania programu, w tym "nawiązała partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi w celu dzielenia się informacjami na temat terroryzmu i poważnych przestępstw z organami ścigania i agencjami bezpieczeństwa USA oraz wzmocniła weryfikację osób podróżujących do Rumunii i przez jej terytorium".

Rumunia miała być 43. członkiem programu VWP, 25. państwem Unii Europejskiej i czwartym po Chorwacji, Izraelu i Katarze przyjętym do programu podczas kadencji Joe Bidena. Polska została przyjęta w 2019 r. w dniu Narodowego Święta Niepodległości.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)