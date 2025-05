"Wyrocznia z Omaha" przemówiła

Buffet, nazywany jest "wyrocznią z Omaha" (w Omaha, w stanie Nebraska, znajduje się centrala Berkshire Hathaway), a doroczne spotkanie udziałowców firmy - "Woodstockiem kapitalizmu" - przypomina dziennik.

"Handel nie powinien być bronią (...). Nie sądzę, by było to słuszne i nie sądzę, by było to mądre" - powiedział Buffet podczas spotkania udziałowców.

Jego uwagi są tym ważniejsze w tym kontekście, że słynny inwestor zwracał wcześniej uwagę, na brak równowagi w międzynarodowej wymianie handlowej, ale w sobotę podkreślił, że w globalnym handlu należy jednak uznać konieczność specjalizacji. "My powinniśmy robić to, co robimy najlepiej, a oni powinni robić to, co oni robią najlepiej", oznajmił Buffet, wywołując "falę aplauzu" - relacjonuje "NYT".

Polityka handlowa Trumpa generuje "znaczącą niepewność"

Ocena sytuacji gospodarczej i polityki handlowej Donalda Trumpa w wydaniu Buffeta była powszechnie oczekiwana przez inwestorów i udziałowców, których "dziesiątki tysięcy" przyjechały do Omaha.

Firma Berkshire Hathaway złożyła w sobotę wymagany przepisami raport, w którym napisano, że polityka handlowa Trumpa generuje "znaczącą niepewność" na rynku, co może wpłynąć na zyski operacyjne konglomeratu.

"W tej chwili nie jesteśmy w stanie wiarygodnie przewidzieć potencjalnego wpływu (polityki prezydenta) na nasze biznesy, czy to przez zmiany kosztów produkcji, czy koszty i efektywność łańcucha dostaw, czy też popyt konsumentów na nasze produkty i usługi" - głosi sprawozdanie Berkshire Hathaway.

Plany Warrena Buffeta

Agencja Associated Press podaje, że również w sobotę 94-letni Buffet zapowiedział, że pod koniec roku przejdzie na emeryturę i zrezygnuje z kierowania swym konglomeratem.

Buffet zasłynął nie tylko z niezwykłego talentu i wyczucia jako inwestor, ale również z kampanii, jaką podjął wraz założycielem Microsoftu Billem Gatesem na rzecz zwiększenia podatków dla miliarderów.

W 2006 roku zapowiedział, że 83 proc. jego majątku zostanie przekazane charytatywnej Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Według magazynu "Forbes" majątek ten wart jest 165,3 mld dolarów.(PAP)