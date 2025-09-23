Ponad połowa Polaków wątpi w Donalda Trumpa

Ankietowani pytani byli w badaniu, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że „prezydent Donald Trump jest gwarantem bezpieczeństwa dla Polski”.

Z takim stwierdzeniem - jak wynika z badania - zgadza się 39,1 proc. ankietowanych. Z kolei według 50,8 proc. respondentów Donald Trump nie zapewnia Polsce bezpieczeństwa. 10,1 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Wyborcy różnych partii

W gronie wyborców koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, PL2050) tylko 15 proc. ankietowanym zgadza się ze stwierdzeniem, że Trump jest gwarantem bezpieczeństwa dla Polski. 68 proc. badanych z tej grupy jest przeciwnego zdania, a 17 proc. nie ma opinii.

Z kolei wśród wyborców Konfederacji i PiS 54 proc. uważa, że Trump zapewnia Polsce bezpieczeństwo; 40 proc. się z tym nie zgadza, a 6 proc. nie ma zdania.

Wyborcy pozostałych partii badani w sondażu w 55 proc. zgadzają się z tym twierdzeniem, 39 proc. jest przeciwnych, a 6 proc. nie ma zdania.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 28 sierpnia do 1 września 2025 r. metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.