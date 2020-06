Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zgodziła się na wariant wylotu Kolei Dużych Prędkości z Łodzi, który omija Konstantynów Łódzki. Jednocześnie spółka zadeklarowała dofinansowanie odbudowy linii tramwajowej do Konstantynowa i Lutomierska, podał CPK.

Linia kolejowa nr 85 - będąca fragmentem tzw. "szprychy" nr 9 - łącząca Warszawę, CPK, Łódź i Sieradz na tym odcinku planowana jest do realizacji w latach 2020-2027. Od dworca Łódź Fabryczna jako wiodący rozpatrywany jest wariant tunelu przebiegający pod centrum miasta i dworcem Łódź Kaliska, a następnie pod ul. Karolewską i Bratysławską na południowo-wschodnim skraju osiedla Retkinia. Zakończenie tunelu planowane jest w pobliżu istniejącej linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska - Lublinek, poinformowano.

"Spółka CPK wsłuchuje się w głosy mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego i Łodzi, którzy w trakcie zakończonych 10 marca br. konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL) CPK sprzeciwili się wariantowi północnemu Kolei Dużych Prędkości (KDP). Opowiedzieli się za tzw. starym igrekiem, czyli wariantem południowym, a my do ich wniosków się przychylamy" - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

Przygotowywana w ramach projektu CPK linia KDP Warszawa-CPK-Łódź-Wrocław/Poznań ze względu na swój kształt określana jest jako "igrek". Pociągi na tej linii mają jeździć z prędkością do 250 km/godz. Zakładany czas przejazdu między Warszawą i Łodzią to 45 minut. Do Portu Lotniczego Solidarność warszawiacy dojadą w kwadrans, a łodzianie w niespełna pół godziny. Zakładany czas przejazdu z Warszawy do Wrocławia to 1 godz. 55 minut, podano również.

"Pracujemy jeszcze nad ostatecznym raportem z konsultacji SSL, a mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego już teraz mogą się przekonać, że poważnie potraktowaliśmy ich postulaty. Zdecydowaliśmy się na zmianę proponowanego wylotu linii po zachodniej stronie Łodzi. Jednocześnie chcemy jednak zapewnić dostęp do transportu publicznego jak największej liczbie mieszkańców aglomeracji łódzkiej. Nasza linia kolejowa ominie Konstantynów, ale to miasto nie pozostanie bez dostępu do transportu szynowego" - powiedział prezes CPK Mikołaj Wild.

Jest to możliwe, dlatego że w planach jest odbudowa linii tramwajowej 43 łączącej Łódź z Konstantynowem Łódzkim i Lutomierskiem, która została zlikwidowana w marcu 2019 r. Łączna wartość tego projektu to ponad 20 mln zł, z czego ponad 15 mln zł zadeklarowały się wyłożyć władze samorządu wojewódzkiego w Łodzi. Dzisiaj swój udział finansowy w tym projekcie zadeklarowała też spółka CPK w ramach puli tzw. inwestycji komplementarnych. Została ona przewidziana w Programie Wieloletnim CPK, który jest już na ostatnim etapie uzgodnień na poziomie rządowym, wyjaśniono.

Dzisiaj mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego mogą korzystać wyłącznie z połączeń drogowych. Dotyczy to także komunikacji z Łodzią, odległą o niecałe 10 km stolicą województwa.

"Celem programu CPK jest walka z wykluczeniem transportowym regionów Polski i miast, do których nie dociera wygodny transport szynowy. Konstantynów Łódzki będzie beneficjentem inwestycji komplementarnych CPK" - dodał Wild.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

