Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,29 mln zł w 2019 r. wobec 0,92 mln zł rok wcześniej.



"W minionym okresie spółka kontynuowała działania związane z rozwojem poszczególnych technologii, które, jak szacujemy w perspektywie kolejnych miesięcy, umożliwią przeprowadzenie transakcji sprzedaży jednej lub więcej technologii" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.



W ocenie spółki, pandemia Covid-19 doprowadziła do niespotykanej dotąd presji na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii (OIOM), a w szczególności u wentylowanych pacjentów. Zaistniało duże zapotrzebowanie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań związanych ze wspomaganiem oddychania u chorych oraz na usprawnienie pracy pielęgniarek na OIOM-ach. Obciążenie pracą pielęgniarek, obok dostępności sprzętu ochrony osobistej, zostało uznane za krytyczne, gdy oddziały intensywnej terapii były przeciążone pacjentami w szczytowym okresie pandemii. Dzięki tym doświadczeniom - przedstawiciele opieki zdrowotnej i inne zainteresowane strony przygotowują się obecnie do potencjalnej jesiennej fali COVID-19, która ponownie wpłynie na cały szpitalny system opieki na OIOM-ach, zaznaczono.



"Portfolio produktów Airway Medix może znacząco wspomóc codzienną rutynę i obciążenie pracą personelu oddziałów internsywnej terapii, a jednocześnie poprawić stan kliniczny wentylowanych pacjentów. Obecnie pozostajemy w kontakcie z potencjalnymi partnerami biznesowymi w UE, Azji i USA, w zakresie rozwoju działalności technologii posiadanych przez spółkę i zastosowania rozwijanych urządzeń. Szpitale oraz producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego intensywnie pracują nad zapewnieniem gotowości na kolejną możliwą falę chorób układu oddechowego związanych z pandemią" - czytamy dalej.



Z drugiej strony - okres COVID doprowadził do ograniczenia dostępnych możliwości oddziałów OIOM w zakresie testowania nowych produktów, co spowodowało wstrzymanie planowanych do zrealizowania kamieni milowych w II kwartale 2020 roku, przyznał zarząd w liście.



"Obecnie, gdy oddziały intensywnej terapii otwierają się na nową działalność, obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania nowymi technologiami i produktami, które poprawią skuteczność opieki nad pacjentami wentylowanymi. Dostrzegamy również znacznie zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na projekty związane z przygotowaniem oddziałów intensywnej terapii do jesiennego powrotu COVID 19" - podsumowano.



W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 0,78 mln zł wobec 2,16 mln zł straty rok wcześniej.



Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.



