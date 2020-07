„Otwieramy drzwi dla kolejnej, bardzo wyczekiwanej inwestycji. Północna obwodnica to oddech dla Krakowa. Dopięcie brakujących odcinków przejmie ruch tranzytowy i część ruchu miejskiego, usprawniając przemieszczanie się tak naprawdę w całym regionie” - ocenił wojewoda Piotr Ćwik.

Wydany w czwartek ZRID dotyczy najdłuższego – środkowego - odcinka obwodnicy Krakowa o długości ponad 7 km w ciągu drogi ekspresowej S52. Zgodnie z planami kierowcy będą mogli z całej trasy liczącej blisko 15 km skorzystać w 2023 r. Koszt całej inwestycji to 1,43 mld zł.

Zadanie zostało podzielone na trzy odcinki, przebiegające na terenie Krakowa i gmin Zielonki i Wielka Wieś. Odcinek drugi, którego dotyczy ZRID zakłada budowę drogi ekspresowej S52 posiadającej dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz węzłów drogowych Węgrzce oraz Batowice.

Odcinek pierwszy - od istniejącego węzła Modlnica do projektowanego węzła Zielonki o długości ok. 5 km – ma złożony wniosek o wydanie ZRID w marcu tego roku. Według zapowiedzi wojewody w najbliższym czasie nastąpi wszczęcie postępowania i kolejne działania zmierzające do jego wydania.

Na podobnym etapie procedowania znajduje się odcinek trzeci – od styku z projektowaną drogą ekspresową S7 o długości ok. 330 m wraz z budową łącznicy z węzłem Mistrzejowice.

Kontrakt jest realizowany w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Umowa z wykonawcą zadania, konsorcjum firm: tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź została podpisana w listopadzie 2018 r.

Cała Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 będzie mieć prawie 15 km. W ramach zadania zmodernizowany będzie istniejący fragment trasy od węzła Modlniczka (Radzikowskiego) do węzła Modlnica o długości 2,5 km oraz zbudowana nowa droga ekspresowa o długości 12,3 km do węzła Kraków Mistrzejowice, gdzie połączy się z planowaną drogą ekspresową S7. Obwodnica ma mieć dwie jezdnie, a na każdej z nich po trzy pasy ruchu.

W ciągu trasy powstaną węzły drogowe Modlnica, Zielonki, Węgrzce, Batowice. Ze względu na gęstą zabudowę część drogi przebiegać ma tunelem pod centrum Zielonek, w Batowicach, a także na obrzeżach Krakowa. Zbudowanych zostanie też około 20 km tzw. dróg zbiorczych, które - zdaniem drogowców - w zasadniczy sposób poprawią ruch lokalny na tych obszarach.

Zgodnie z umową na opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz budowę drogi wykonawcy mają 47 miesięcy, przy czym do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych w trakcie prowadzenia prac (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Nowy odcinek S52 połączy w jeden ciąg już istniejące i realizowane fragmenty obwodnicy Krakowa. Połączy wszystkie wyloty dróg krajowych (DK 79 i 94) po północnej stronie miasta z A4 i S7. Usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz ruch na nowym odcinku przekroczy średnio 30 tys. poj./dobę już w roku 2025.

Obecnie obwodnica otacza Kraków z trzech stron: zachodniej (droga krajowa nr 94, droga ekspresowa S52 i autostrada A4), południowej (autostrada A4) oraz wschodniej (droga ekspresowa S7). Budowa północnej części pozwoli domknąć te trasy, dzięki czemu stolica Małopolski będzie posiadać pełną obwodnicę, tzw. ring.(PAP)

