Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Cargounit zakupił kolejne trzy lokomotywy Dragon 2 (produkcji Newagu), podała spółka. Dzięki tej transakcji flota Dragonów będących w dyspozycji Cargounit wzrosła do 7 sztuk, co czyni ją jedną z największych na polskim rynku. Łącznie Cargounit posiada blisko 180 lokomotyw na wynajem.

"Pomimo faktu, że wiele kluczowych branż zostało poważnie dotkniętych przez pandemię COVID-19, nasze lokomotywy są w ciągłym ruchu. Nie zatrzymujemy się także z naszymi planami rozwojowymi widząc szansę, aby w obecnej sytuacji zapewnić na korzystnych warunkach dostawę i utrzymanie nowoczesnych lokomotyw. Widzimy, że na rynku jest coraz większe zapotrzebowanie na tabor nowej generacji, dlatego powiększamy flotę naszych lokomotyw, dostosowując bieżącą ofertę handlową do aktualnych potrzeb klientów" - powiedział prezes Łukasz Boroń, cytowany w komunikacie.

"Nowe Dragony we flocie Cargounit to dopiero początek planowanych przez nas zakupów. Decyzja trzech banków, aby przyznać nam kredyt na sfinansowanie planowanych transakcji zakupu lokomotyw, w tym trudnym środowisku ekonomicznym, stanowi dla nas najlepsze potwierdzenie zaufania, jakim została obdarzona nasza firma i jej strategia rozwoju, a także wiary w to, że branża wynajmu lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej ma atrakcyjne perspektywy rozwoju i warto w nią inwestować" - dodał.

Zakup został sfinansowany z kredytu bankowego. Konsorcjum trzech banków: mBank, BNP Paribas oraz Bank Millenium, udzieliło Cargounit finansowania w wysokości 280 mln zł, na potrzeby rozwoju działalności poprzez zakup nowoczesnych lokomotyw.

Dragon 2 to sześcioosiowa lokomotywa elektryczna zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności oraz wyposażona w fabrycznie wbudowany system bezpieczeństwa ETCS poziomu 2. Dragony zaprojektowane zostały do prowadzenia ciężkich składów towarowych pozwalając na zwiększenie efektywności przewozów, dzięki czemu są cenione przez polskich przewoźników kolejowych m.in. w segmencie przewozów paliw, produktów chemicznych oraz kruszyw.

"Właśnie dlatego Cargounit zdecydował się na powiększenie floty sześcioosiowych lokomotyw elektrycznych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Nowe Dragony we flocie Cargounit wpisują się w strategię systematycznego zwiększania floty nowoczesnych lokomotyw będących do dyspozycji klientów. Firma stawia na kompleksowość i różnorodność swojej oferty w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania techniczne na rynku taboru kolejowego" - czytamy dalej.

Cargounit to największa polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, a także jeden z największych tego typu podmiotów w Europie. Cargounit posiada blisko 180 lokomotyw na wynajem, zarówno trakcyjnych, jak i manewrowych.

