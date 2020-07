W obecnej edycji programu pilotażowego programu Gepard II łącznie 85-procentowe dofinansowanie zapewniają po połowie środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20.

Porozumienie o współpracy ws. dofinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnego transportu Gepard II przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali w Katowicach w październiku ub. roku. Okazją była konferencja „Kongres Programu dla Śląska”, dotycząca realizacji rządowego Programu dla Śląska.

Kierowaną do regionu część programu Gepard II włączono do Programu dla Śląska we wrześniu 2018 r. Podczas ubiegłorocznej październikowej konferencji marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski sygnalizował, że największym beneficjentem tego przedsięwzięcia będzie GZM.

Następnie Metropolia podała, że złożyła wniosek ws. zakupu 40 autobusów o napędzie elektrycznym razem z infrastrukturą ładowania. O wyborze do dofinansowania jej wniosku łącznie kwotą blisko 40 mln zł, a także dwóch innych wniosków przewoźników z Tychów i Zawiercia, poinformował w czwartek zarząd woj. śląskiego.

Z zestawienia projektów wybranych do dofinansowania wynika, że GZM otrzymała blisko 40 mln zł dotacji z RPO do projektu szacowanego na 120,3 mln zł. Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu dostał 4 mln zł z RPO do projektu za 9,5 mln zł, a Tyskie Linie Autobusowe – 9,9 mln zł z RPO do projektu za 23,3 mln zł.

Nabór do swojej części procedury pilotażowego programu Gepard II, łączącego środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz śląskiego RPO, zarząd tego województwa ogłosił w lipcu ub. roku.

Trwający do końca stycznia br. nabór ogłoszono w ramach tzw. poddziałania 4.5.1 RPO, z zastosowaniem narzędzia ZIT (zakłada ono znaczny udział w wyborze projektów samorządów lokalnych). W woj. śląskim wykorzystywane jest we wszystkich subregionach: w największym subregionie centralnym pod nazwą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ZIT; w pozostałych jako Regionalne Inwestycje Terytorialne – RIT.

W ramach ZIT zapotrzebowanie na dofinansowanie kwotą 50 mln zł pod kątem Geparda II zgłosił subregion centralny woj. śląskiego. Subregion południowy ze swojej puli środków RIT wyasygnował pod tym kątem 3 mln zł.

W konkursie ZIT dofinansowany mógł być „zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego”. Maksymalny poziom dofinansowania określono na 42,5 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych, a łączną kwotę przeznaczona w konkursie na dotacje na 50 mln zł. Pozostałe 42,5 proc. dofinansowania ma gwarantować równoległa procedura prowadzona przez NFOŚiGW.

Program dla Śląska obejmuje obecnie 116 projektów wartych 62 mld zł. Wśród instytucji odpowiedzialnych za program Gepard II wymieniono w dokumencie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie wykazano w nim terminu realizacji programu Gepard II w woj. śląskim ani kwoty kierowanej w jego ramach do tego regionu; zastrzeżono jedynie, że będzie ona „uzależniona od aktywności beneficjentów”.(PAP)

