Warszawa, 12.11.2020 (ISBnews) - Mediolański przewoźnik ATM zdecydował o zamówieniu kolejnych 100 autobusów elektrycznych od firmy Solaris, realizując kolejną transzę umowy ramowej na 250 pojazdów, podał producent.

"Co warte odnotowania, wśród 100 nowo zamówionych Urbino 12 electric do Mediolanu, znajdzie się tysięczny e-bus, który wyjedzie z fabryki Solarisa. Pierwszy bateryjny autobus Urbino electric został zaprezentowany w roku 2011. Od tamtej chwili do dziś, elektryczne Solarisy zostały zamówione przez niemal 100 klientów z 18 krajów. W 2017 roku Solaris Urbino electric, został wybrany najlepszym autobusem miejskim w Europie" - czytamy w komunikacie.

Pierwsza partia 40 elektrycznych Urbino z tego kontraktu została już dostarczona. Zgodnie z treścią umowy ramowej przewoźnik z Mediolanu zlecił firmie Solaris realizację kolejnej partii zamówienia - 100 zeroemisyjnych elektrycznych autobusów o długości 12 metrów. Razem z już dostarczonymi 40 Urbino electric, które ATM Milano zakupiło w 2019 roku, daje to łącznie 140 autobusów. Nowo zamówione 100 pojazdów Solaris dostarczy do włoskiej stolicy mody w pierwszej połowie 2021 roku. Po wypełnieniu całej umowy ramowej transport w Mediolanie będzie obsługiwać łącznie nawet 275 zeroemisyjnych Solarisów. Pierwsze autobusy elektryczne - 25 Urbino 12 electric - pojawiły się w metropolii już w 2018 i 2019 roku, podano również.



"ATM Milano zdecydowało o doposażeniu autobusów w dwa innowacyjne rozwiązania. Pierwsze z nich to Mobileye Shield+, system ostrzegający - zarówno akustycznie, jak i wizualnie - przed obiektami znajdującymi się w tzw. martwym polu widzenia kierowcy, w przypadku opuszczenia pasa ruchu bez sygnalizacji czy też przy braku zachowania odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu. Drugim jest MirrorEye, który - w celach testowych - zostanie zaimplementowany w jednym autobusie elektrycznym dla Mediolanu. Rozwiązanie to polega na zastąpieniu lusterek bocznych kamerami zapewniającymi znacznie lepszą widoczność, szczególnie w nocy i trudnych warunkach pogodowych. Sukcesywna realizacja przetargu na dostawę 250 autobusów elektrycznych dla ATM Milano stanowi potwierdzenie wcześniejszych deklaracji tego włoskiego przewoźnika, zgodnie z którymi do końca 2030 roku planuje on całkowicie zrezygnować z autobusów z silnikami diesla. Współpraca Solarisa i ATM Milano rozpoczęła się w 2014 roku. W tym czasie producent dostarczył już 200 pojazdów, w tym 25 autobusów elektrycznych" - czytamy dalej.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Działa od 25 lat, w czasie których wyprodukował ponad 19 tys. pojazdów We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach dołączył do grupy CAF.

