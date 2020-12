"W ramach zawartych umów, idzikowicki oddział PKP Intercity Remtrak wzbogaci się o sześć nowoczesnych, wysokiej klasy maszyn do obróbki kół i zestawów kołowych taboru kolejowego. Urządzenia zostaną dostarczone na zasadzie leasingu na okres 120 miesięcy i jeszcze w tym roku trafią do zakładu. Kontrakt zobowiązuje Rafamet do dostarczenia i uruchomienia maszyn, a także przeszkolenie pracowników PKP Intercity Remtrak z ich obsługi. Zamówienie jest realizowane w ramach III etapu rozbudowy oddziału spółki w Idzikowicach" - czytamy w komunikacie.



"Podpisana dzisiaj umowa to bardzo ważny element dalszego rozwoju zakładu Remtrak w Idzikowicach i cieszy nas fakt, że mamy w tym swój udział. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się doprowadzić do owocnej współpracy pomiędzy Fabryką Obrabiarek Rafamet - spółki z portfela aktywów Agencji Rozwoju Przemysłu oraz największym w Polsce kolejowym przewoźnikiem dalekobieżnym, jakim jest PKP Intercity. Mamy świadomość, że sfinansowanie sześciu obrabiarek pozwoli znacząco zwiększyć liczbę wykonywanych przez PKP Intercity Remtrak przeglądów i napraw, a tym samym przyczyni się także do wzrostu zatrudnienia w regionie" - skomentował wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w materiale.



P.o. prezesa PKP Intercity Remtrak Zbigniew Wojtas zwrócił uwagę, że specjalistyczne maszyny, pozyskane w ramach zawartej umowy, pozwolą znacząco zwiększyć liczbę wykonywanych przez PKP Intercity Remtrak przeglądów na czwartym i piątym poziomie utrzymania. Po zakończeniu modernizacji zakładu w Idzikowicach będzie on w stanie zaspokoić już około 90% potrzeb PKP Intercity w zakresie przeglądów P4 i do 25% przeglądów P5 wagonów, jak również niemal wszystkie prace przy zestawach kołowych.



Remtrak to spółka grupy PKP Intercity, świadcząca usługi napraw i modernizacji taboru kolejowego dla sektora przewozów pasażerskich.



(ISBnews)