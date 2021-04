"Wchodzimy w fazę wykonawczą. Podpisanie dwóch umów na wykonanie prac projektowych a później budowlanych dla odcinka autostrady A2 od Warszawy do Białej Podlaskiej staje się faktem" – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber w środę podczas wideokonferencji.

Weber podkreślił, że rząd PiS realizuje zobowiązania i deklaracje dotyczące budowy autostrady i innych dróg ekspresowych - S61, S19, S17, S12 - we wschodniej Polsce. "Chcemy, aby polskie drogi rozwijały się w sposób zrównoważony, w sposób spójny. Chcemy, aby Polska Wschodnia, która przez wiele lat była niedoinwestowana, przez poprzedni rząd PO-PSL niemalże opuszczona, w tej chwili nadrabiała zaległości" – powiedział Weber.

Obecny na środowej wideokonferencji wiceminister zdrowia, senator Waldemar Kraska podkreślił, budowa autostrady ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa. "Te nowe inwestycje, które łączą dawne miasta wojewódzkie, Siedlce i Białą Podlaską, są nie tylko ważne dla rozwoju gospodarczego tego terenu, ale także ze względów bezpieczeństwa. Autostrada jest jedną z bezpieczniejszych dróg, tak więc z punktu widzenia medycznego uważam, że te inwestycje są jak najbardziej potrzebne" – powiedział Kraska.

"Cieszy mnie, że przez ten rok, kiedy walczymy z epidemią, jesteśmy trochę uzależnieni od koronawirusa, te inwestycje drogowe toczą się w normalnym trybie. Nie widzimy żadnych opóźnień" – dodał wiceminister zdrowia.

Szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski powiedział, że w realizacji jest już ponad 100 km autostrady A2 między Mińskiem Mazowieckim a Białą Podlaską. "Sukcesywnie w 2023 i 2024 r. tę autostradę będziemy oddawali kierowcom" – zapowiedział Żuchowski.

Podczas konferencji podpisane zostały umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków autostrady z wykonawcami wybranymi w przetargach przez GDDKiA. Pierwsza z podpisanych umów dotyczy projektu i budowy prawie 19 km autostrady A2 pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a miejscowością Malinowiec. Umowa opiewa na kwotę blisko 700 mln zł, a wykonawcą tego odcinka jest firma Strabag. Druga umowa dotyczy około 12,5 km autostrady A2 na odcinku Łukowisko–Swory. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, a wartość umowy to 369 mln zł.

Zadaniem wykonawców jest przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń na budowę, co według planów ma nastąpić na przełomie roku 2021 i 2022 r. Potem mają rozpocząć się prace budowalne. Na obu odcinkach autostrady trasa ma mieć dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną też węzły drogowe, drogi do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni drogi (betonowa czy bitumiczna) określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

63-kilometrowy fragment przyszłej autostrady A2 Siedlce–Biała Podlaska został podzielony na cztery odcinki. Na początku kwietnia podpisano już umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch z nich: pomiędzy miejscowością Malinowiec a węzłem Łukowisko (18 km) oraz Swory-Biała Podlaska (14 km). Autostrada A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej ma powstać do 2024 r.

W sierpniu ubiegłego roku oddano do użytku ponad 15-kilometrowy fragment A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia tego roku podpisana została umowa na odcinek Groszki-Gręzów, ostatni fragment autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Siedlce Zachód. Planowany termin zakończenia prac to lato 2024 r.

W przypadku kolejnego 32-kilometrowego odcinka autostrady od Białej Podlaskiej do granicy państwa z Białorusią trwają procedury związane z wyborem projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające roboty w terenie. W lutym GDDKiA informowała, że wpłynęło dziewięć ofert. Rozstrzygnięcia tego postępowania należy spodziewać się jeszcze w kwietniu – zapowiedział w środę dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA Jarosław Wąsowski. (PAP)

Autorzy: Renata Chrzanowska, Zbigniew Kopeć

ren/ kop/ mk/