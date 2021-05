Podczas konferencji prasowej w pobliżu placu budowy tarnobrzeskiej obwodnicy minister nawiązał do przedstawionego w sobotę przed południem Polskiego Ładu. Zapewnił, że gwarantuje on, to, na co czekały pokolenia Polaków w wymiarze całego kraju, ale i lokalnie, zostanie zrealizowane, jak właśnie m.in. obwodnica Tarnobrzega.

Wskazując na pobliską budowę długo wyczekiwanej przez mieszkańców obwodnicy Tarnobrzega zauważył, że jest ona potrzebna dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Budowana jest ona przez samorząd Tarnobrzega, przy znaczącym wsparciu samorządu woj. podkarpackiego, a także rządu.

„Dzięki tej dobrej współpracy między rządem i samorządem dzisiaj Podkarpacie jest jednym z największych placów budowy i niech tak zostanie na najbliższe 10 lat, bo wyobrażam sobie, że po 10 latach będziemy mogli powiedzieć: co było do zrobienia zostało zrobione” – przekonywał Adamczyk.

Poinformował, że w tym roku na drogi samorządowe rząd przeznacza „bez mała” 4 mld zł, „licząc rezerwę, licząc również rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, ale w różnych programach samorządy otrzymują w tym roku 6 mld zł” – wyliczał.

Zaznaczył jednocześnie, że budowana sieć połączeń drogowych, komunikacyjnych w naszym kraju jest spójna, np. „aby można było do obwodnicy Tarnobrzega dotrzeć bezpiecznie z każdego zakątka Europy”. „Przekraczając polską granicę czuć się bezpiecznym na nowoczesnych polskich drogach. Drogach, których już powoli zazdrości nam szczególnie stara Europa. My ich wyprzedzamy na tyle, że budujemy nowoczesne, najnowsze w technologiach drogi. Być może oni mają jeszcze więcej dróg ekspresowych czy autostradowych, ale trzeba pamiętać, że nasze są najnowocześniejsze, a za 10 lat będziemy w czołówce albo będziemy mogli powiedzieć: wreszcie w Polsce mamy najnowocześniejsze drogi w Europie” – ocenił minister infrastruktury.

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber wyraził zadowolenie z powodu przekazania samorządowi Tarnobrzega prawie 12 mln zł na budowę obwodnicy. Podkreślił, że rząd chce wspierać te inwestycje drogowe, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju transportowego, komunikacyjnego kraju.

Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek powiedział, że dzięki obwodnicy Tarnobrzega ruch z miasta zostanie wyprowadzony, rozładowane zostaną korki. Dziękując za wsparcie wyraził nadzieję, że najpóźniej w lipcu 2022 r. obwodnica zostanie oddana. Dopytywany o koszt jej budowy odpowiedział, że to 49 mln zł, z czego 43 mln to środki od marszałka województwa.

Budowa obwodnicy Tarnobrzega jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przebieg obwodnicy zakłada budowę drogi obwodowej w granicach administracyjnych miasta, której początek znajduje się w rejonie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 871. Całkowita długość odcinka ma wynieść 9 km. Zakres robót obejmuje także przebudowę istniejących dróg wraz z budową m.in. skrzyżowań, a także budowę dróg obsługujących przyległy teren, zjazdów indywidualnych i publicznych, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych. W ramach inwestycji zrealizowana będzie także m.in. budowa systemu odwodnienia, przejść dla zwierząt, sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych oraz ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.

Główna część inwestycji, branża drogowa, realizowana będzie do grudnia br., a następnie kontynuowana w roku przyszłym, od marca do lipca 2022. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała

