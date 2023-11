"Strategia dotycząca gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej i ochrony przeciwpowodziowej to strategia wykoncypowana przed 2015 rokiem" – mówił w piątek podczas konferencji prasowej Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak dodał, "dzisiaj dzięki dobremu skomunikowaniu polskich portów, są one najbardziej konkurencyjne na południowym wybrzeżu Bałtyku i to jest niezmiernie ważne".

Rosną zdolności przeładunkowe polskich portów

Podczas konferencji poświęconej inwestycjom związanym z żeglugą morską i śródlądową oraz gospodarką morską i wodną wymieniano zarówno inwestycje zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk przekazał, że najistotniejsze było powiększenie zdolności przeładunkowych w portach polskich.

"Jeżeli porównany to z 2015 rokiem, kiedy przejmowaliśmy władzę, te wyniki wynosił 77 mln ton, obecnie to jest 133 mln ton, co jest ogromnym wzrostem ponad 70 proc. wskazującym kierunek inwestycyjny, który był realizowany" – przekazał Gróbarczyk. "To wiąże się z efektem finansowym, który z tego tytułu wpływa bezpośrednio do budżetu państwa" - podkreślił.

Nowe inwestycje i offshore

Wśród kluczowych, zrealizowanych już inwestycji zwianych z żeglugą morską i śródlądową oraz gospodarką morską i wodną wymienił m.in. modernizację obszarów w Porcie Gdańsk i Porcie Gdynia oraz pogłębianiu toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m. Podkreślił też znaczenie inwestycji, które są w trakcie realizacji m.in. powstający w Świnoujściu port instalacyjny dla offshore czy przyszła budowa terminala kontenerowego.

"Realizacja całej polityki offshorowej obecnie nabiera ogromnego tempa. Byliśmy odpowiedzialni za rozdystrybuowanie koncesji offshorowych" - to zostało zakończone”.

Powodzie wciąż największym zagrożeniem

Nawiązał też do zadań realizowanych w ramach gospodarki wodnej, wskazując jako priorytetowe wyzwania związane z ochroną przeciwpowodziową. "Programy ochrony Wisły i Odry oraz program ochrony Odry to miliardowe inwestycje w tym zakresie" – przypomniał Gróbarczyk.

"Główny zbiornik, który został przez nas dokończony i uruchomiony i on uratował zachodnią Polskę przed powodzią w 2017 roku, to zbiornik w Raciborzu. On został dokończony w 100 proc." - podkreślił wiceminister infrastruktury.

Przekazał też, że w ramach inwestycji związanych z działaniami na Odrze przebudowano m.in. most kolejowy na Regalicy w Szczecinie.

"Powoduje to, że mamy pierwszą drogę wodną o klasie międzynarodowej, umożliwiającą swobodny dostęp do portu Szczecin-Świnoujście" – wymienił Gróbarczyk.

Dodał też, że zrealizowany został też duży program związany z budową lodołamaczy, który ma zabezpieczyć przed cofką oraz podtopieniami. Podsumowując podkreślił, że "powodzie, które zdarzały się w latach ubiegłych już nie powinny wydarzyć się w Polsce". (PAP)