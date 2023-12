Zgodnie z obwieszczeniem, stawka opłaty dla benzyn silnikowych i ich mieszanek z biokomponentami wzrośnie z początkiem 2024 r. ze 172,91 do 195,74 zł za 1000 l.

W przypadku olejów napędowych i ich mieszanek z biokomponentami opłata wzrośnie z 372,90 do 422,13 zł za 1000 l.

Dla gazu LPG i CNG nowa stawka opłaty wyniesie 238,98 zł za 1000 kg, wobec 211,11 zł w 2023 r.

Przekłada się to na wzrost o 13,2 proc. Stawki opłaty paliwowej na 2023 r. były o 13 proc. wyższe niż w 2022 r.

Zgodnie z ustawą, 76,9 proc. przychodów z opłaty paliwowej trafia do Krajowego Funduszu Drogowego, 19,45 proc. do Krajowego Funduszu Kolejowego, a 3,65 proc. - do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.