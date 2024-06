Najlepsi z najlepszych zostali nagrodzeni na gali, która odbyła się 20 czerwca w warszawskiej restauracji Villa Foksal. Imprezę otworzyła Dominika Sikora, redaktor naczelna serwisów gazetaprawna.pl i forsal.pl. Przypomniała o zerwanych łańcuchach dostaw, rosnących kosztach działalności czy nowych obowiązkach, wynikających choćby ze zmieniających się przepisów, które wywarły ogromny wpływ na funkcjonowanie branży TSL.

Zwycięzcy 29. edycji rankingu branży TSL zostali wyłonieni w sześciu kategoriach: przychody z działalności TSL, dynamika przychodów z działalności TSL oraz przychodów pochodzących z głównych rodzajów działalności: spedycji drogowej, spedycji morskiej/oceanicznej, transportu drogowego oraz usług logistycznych. Jak pokazały wyniki, były firmy, które powtórzyły sukces z ubiegłego roku, ale i takie, które awansowały w rankingu. Niektóre zadebiutowały na podium.

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji rankingu w kategorii przychodów z działalności TSL osiągnęła Grupa Raben. To już trzecie z rzędu zwycięstwo tej firmy.

– Dlatego nie kryję zaskoczenia, że znaleźliśmy się na podium. I przyznaje, że niezwykle miło jest odebrać wyróżnienie. Szczególnie że ubiegły rok był pełen wyzwań, czasem podejmowania ważnych decyzji, które w naszym przypadku okazały się trafione – powiedział Piotr Toczyłowski, Air & Rail Freight Country Manager, Raben Sea & Air SE, Grupa Raben, odbierając nagrodę, i dodał, że firma nie byłaby tu, gdzie jest, gdyby nie realizacja nowych projektów.

– Inwestujemy w nieruchomości, tabor, ale i nowe technologie, cyfryzację oraz zrównoważony rozwój. Co więcej, robimy to we współpracy z naszymi klientami biznesowymi, bo chcemy być dla nich partnerem w prowadzonej działalności, a nie tylko firmą obsługującą ich zlecenia – powiedział Piotr Toczyłowski, dziękując przy okazji zespołowi za wysiłek, zaangażowanie i trud, jaki wkładają w rozwój firmy.

– Bez nich nie byłoby sukcesów, na które liczymy też w kolejnych latach. Bo nagroda jest dla nas kołem zamachowym na przyszłość – zaznaczył.

Na drugim miejscu w tej kategorii znalazła się GK DPD Polska, a podium zamknęła firma DSV.

W kategorii dynamiki przychodów z działalności TSL liderem została A&S CARGO, w imieniu której nagrodę odebrała Anita Kwiecińska, dyrektor logistyki.

– Jest nam niezwykle miło, że dołączyliśmy w tym roku do grona najlepszych firm w branży TSL. Nagroda będzie napędzać nas do dalszego rozwoju, będzie też motywacją do poprawiania wyników w kolejnych latach – skomentowała – Anita Kwiecińska, podkreślając, że dobry ubiegłoroczny wynik to zasługa wszystkich pracowników, ich ciężkiej pracy, konsekwencji i determinacji w dążeniu do obranego celu.

– Nie udałoby się osiągnąć sukcesu bez naszych szefów, którzy są motorem napędowych dla całego zespołu – dodała.

Druga pozycja w tej kategorii przypadła LPP Logistics, a trzecia spółce BFI.

Zwycięzcą w obszarze spedycji drogowej została ROHLIG SUUS Logistics. Warto dodać, że rok wcześniej w 28. edycji rankingu spółka zajęła drugą pozycję. Jak powiedział, odbierając nagrodę Andrzej Kozłowski, członek zarządu ROHLIG SUUS Logistics, nie było to łatwe zadanie. Przede wszystkim dlatego, że 2023 r. był bardzo ciężki dla branży, ale i firmy.

– Nie po raz pierwszy jednak. Już nieraz przechodziliśmy bowiem przez kryzys ekonomiczny. A przyszłość również zapowiada się burzliwie. Stabilność naszego otoczenia została zachwiana, mamy do czynienia ze zmianami nie tylko na lokalnych, lecz także na globalnym rynku, w geopolityce. Dlatego i tym razem damy radę, podobnie jak w latach poprzednich. Nie obawiałbym się też o branżę, w której działamy. Jest potrzebna, do tego nieraz udowodniła, że jest w stanie wyjść obronną ręką w trudnych momentach – dodał Andrzej Kozłowski i zaznaczył, że na korzyść firmy działa dywersyfikacja działalności pod względem usług, branż klientów, a także geograficzna. I przypomniał, że w ubiegłym roku spółka dostrzegła potencjał Kazachstanu jako hubu logistycznego między Europą a Azją, a w szczególności Chinami, i otworzyła oddział w Ałmaty. Oferuje w nim m.in. spedycję lotniczą, drogową, kolejową, rozwiązania intermodalne, a także stawia na rozwój usług magazynowych.

Na drugiej pozycji w tej kategorii uplasowała się firma Optima Logistics Group, a na trzecim Hellmann Worldwide Logistics Polska.

Pierwsze miejsce w kategorii spedycja morska/oceaniczna zajęła Ligentia Poland. Firma powstała w 1996 r., ma biura i centra dystrybucyjne w kluczowych ośrodkach produkcyjnych na całym świecie. Każdego roku przewozi globalnie 250 TEU frachtu morskiego. Miejsce drugie przypadło DHL Global Forwarding, a trzecie firmie Tirsped.

W spedycji drogowej liderem okazała się Fresh Logistics Polska. Robert Kozak, menedżer sprzedaży, odbierając nagrodę, również odniósł się do trudnego 2023 r. Jak powiedział, firmie było łatwiej działać na rynku niż konkurencji, bo na co dzień jest związana z obsługą sektora spożywczego, przez co była mniej podatna na występujące zawirowania.

– Mogliśmy szybciej reagować na zachodzące na rynku zmiany. Nie osiągnęlibyśmy jednak sukcesu, gdyby nie konsekwentna realizacja naszej wizji i przyjętych założeń. Oczywiście nie byłby on możliwy bez naszych pracowników. Bez załogi bylibyśmy tylko organizacją, która funkcjonuje, a nie ma dynamiki w rozwoju i siły, by stawiać czoła nowym zadaniom i wyzwaniom – podkreślił.

Na podium uplasowała się też firma SKAT Transport, która poprawiła wynik o jedną pozycję względem ubiegłego roku, oraz LINK, na miejscu trzecim.

W kategorii usługi logistyczne po raz drugi z rzędu wygrała Grupa Raben.

– Konkurencja na rynku jest duża, musimy się mierzyć w walce o klienta z wieloma graczami. Wygrywamy jednak tym, że utrzymujemy bliskie relacje z naszymi klientami. To nasza przewaga biznesowa nad innymi. Nasze samochody są u naszych klientów codziennie – skomentował, odbierając kolejną nagrodę Piotr Toczyłowski.

Wiceliderem okazała się Grupa DSV, podobnie jak przed rokiem. Zaskoczenia nie było też na trzecim miejscu, które ponownie zajęła firma Schenker.

Podczas gali dr hab. prof. SGH Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która opracowała wyniki 29. rankingu Dziennika Gazety Prawnej przedstawiła też wnioski z ankiet zebranych wśród jego uczestników na potrzeby Barometru Nastrojów.

– Spadek przychodów odnotowany za 2023 r. powinien negatywnie wpływać na optymizm. Szczególnie że nastąpił też spadek o 50 proc. rentowności w sektorze. Wyniosła ona za ubiegły rok 2,5 proc. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. To kolejny rok z rzędu, w którym wynik optymizmu utrzymał się na poziomie 90 pkt – podkreśliła i dodała, że to świadczy o tym, iż w branży jest energia, a firmy pozytywnie myślą o nadchodzącej przyszłości. Zwróciła też uwagę, że wśród wyzwań, których najbardziej obawiają się przedsiębiorcy i które wzbudzają najwięcej kontrowersji, jest ESG.

Profesor Brdulak podkreśliła, że jak pokazała ankieta, 15 proc. firm uznało, iż mogą przestać istnieć. Dotyczyło to małych podmiotów. Zwróciła uwagę, że współpraca również jest elementem idei ESG.

– Dlatego ważne jest, by w trudnych czasach iść razem, a nie koncentrować się wyłącznie na swoim biznesie. W grupie tkwi siła, która jest potrzebna mniejszym graczom, by przetrwali – dodała. ©℗