Czy tankowanie będzie tańsze?

Kontynuacja obniżek na rynku hurtowym przyniosła pierwsze obniżki na stacjach. I chociaż ceny paliw na części z nich pozostały na poziomie z ubiegłego tygodnia to średnio w skali całego kraju za benzyny i diesla płacimy o 2-3 grosze na litrze mniej niż w ubiegłym tygodniu, poza autogazem, którego ceny wzrosły średnio o 1 gr/l.

Na dzień 5 grudnia średnie ceny paliw wyniosły odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 6,12 zł/l, bezołowiowej 98 6,87 zł/l, oleju napędowego 6,19 zł/l i autogazu 3,21 zł/l.

Ceny paliw na stacjach benzynowych

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 6.12.2024 w Orlenie:

Eurosuper 95 - 4 611 zł/1000l (spadek o 39 zł/1000l w porównaniu do cen z 29.11.2024),

Superplus 98 - 5 024 zł/1000l (spadek o 82 zł/1000l),

olej napędowy - 4 823 zł/1000 l (spadek o 79 zł/1000l),

olej napędowy grzewczy - 3 532 zł/1000 l (spadek o 91 zł/1000l).

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 6.12.2024 w Aramco:

Eurosuper 95 - 4 610 zł/1000l (spadek o 35 zł/1000l w porównaniu do cen z 29.11.2024),

Superplus 98 - 5 023 zł/1000l (spadek o 78 zł/1000l),

olej napędowy - 4 820 zł/1000 l (spadek o 77 zł/1000l),

olej napędowy do celów opałowych - 3 531 zł/1000 l (spadek o 91 zł/1000l).

Prognoza cen paliw na przyszły tydzień

W okresie 9-15 grudnia średnie ceny detaliczne będą się kształtowały na poziomie odpowiednio:

benzyny bezołowiowej 95 6,08 - 6,12 zł/l,

bezołowiowej 98 6,83 - 6,88 zł/l,

oleju napędowego 6,16 - 6,2 zł/l

autogazu 3,2 - 3,25 zł/l.

Ceny ropy naftowej

Wydarzeniem tygodnia na rynku ropy naftowej było spotkanie OPEC+. OPEC+ 5 grudnia dał do zrozumienia, że nie zamierza spieszyć się ze zwiększaniem wydobycia. Dobrowolne cięcia produkcji wielkości 2,2 mln bbl/d, w których partycypuje 8 krajów (Arabia Saudyjska, Rosja, ZEA, Kuwejt, Irak, Kazachstan, Algieria, Oman) zostaną utrzymane do kwietnia przyszłego roku. Z kolei wprowadzane od listopada 2022 roku obligatoryjne cięcia produkcji dla 18 krajów OPEC+ w wielkości 3,6 mln bbl/d będą obowiązywały do końca 2026 roku. Dodatkowo kraje nie przestrzegające bazowych limitów wydobycia w 2024 roku (Rosja, Kazachstan i Irak) mają czas do ich skompensowania niższą produkcją najpóźniej do czerwca 2026 roku.

Następne spotkanie OPEC+ na poziomie ministerialnym zaplanowano na 28 maja 2025 roku. Decyzja OPEC+ była zgodna z rynkowymi oczekiwaniami. Trudno, żeby OPEC+ zwiększał produkcję przy obecnym poziomie cen ropy, tempie wzrostu produkcji ropy w krajach poza OPEC+ oraz przed okresem sezonowo najniższej konsumpcji ropy naftowej, jakim jest z reguły pierwszy kwartał danego roku.

W piątek rano notowania lutowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 72 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego.

(ISBnews/BM Reflex)