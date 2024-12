Kierowcy na podwójnym gazie to poważny problem w Polsce, ale nie tylko. W Stanach Zjednoczonych każdego dnia w wypadkach drogowych z udziałem kierowców będących pod wpływem alkoholu giną 32 osoby, zgodnie z danymi Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Z danych agencji rządu federalnego CDC wynika, że w 2020 r. 62 proc. śmiertelnych ofiar wypadków drogowych stanowili kierowcy będący pod wpływem alkoholu, a 38 proc. to pasażerowie tych samochodów, piesi lub kierowcy innego pojazdu.

W Stanach Zjednoczonych co roku dokonuje się około 1 miliona aresztowań za jazdę pod wpływem narkotyków i/lub alkoholu.

Skłonność do picia, a model samochodu

Insurify, amerykańska porównywarka ubezpieczeń, podjęła próbę sprawdzenia, jakimi modelami aut najczęściej jeżdżą kierowcy ze skłonności do picia alkoholu (lub używania narkotyków). W tym celu Insurify przeanalizowała dane dotyczące mandatów wystawianych za jazdę pod wpływem alkoholu.

Jak się okazuje w tym zestawieniu dominują samochody General Motors. Na niechlubnej liście dziesięciu modeli aut, których kierowcy otrzymują najwięcej mandatów za jazdę na podwójnym gazie, aż sześć modeli pochodziło ze stajni GM.

W USA kierowcy tych marek aut dostają najwięcej mandatów za jazdę pod wpływem alkoholu: