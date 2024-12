Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obrażenia w wypadkach drogowych stały się główną przyczyną śmierci osób w wieku od 5 do 29 lat. Według WHO ponad połowa wszystkich zgonów w wypadkach drogowych dotyczy pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Najwięcej ludzi ginie na drogach Afryki

Afryka jest regionem świata o najwyższym wskaźniku zgonów, a 12 z 20 krajów zostało wymienionych jako kraje o największej liczbie ofiar śmiertelnych na świecie pod względem liczby ofiar wypadków drogowych.

Spośród 197 krajów i terytoriów analizowanych w bazie danych WHO, zachodnioafrykański kraj Gwinea miał najwyższą liczbę zgonów w wypadkach drogowych na mieszkańca w 2021 r. Wskaźnik śmiertelności na drogach Gwinei był na poziomie 37,4 zgonów na 100 tys. mieszkańców. Następne w zestawieniu plasują się Libia (34 zgony na 100 tys.) i Haiti (31,3 zgonów na 100 tys.).

Stany Zjednoczone zajmują 79. miejsce z około 14 osobami zabitymi w wypadkach drogowych na 100 tys. mieszkańców w 2021 r.

Europa w miarę bezpieczna

Z danych WHO wynika, że drogi Starego Kontynentu wydają się stosunkowo bezpieczne. Wśród państwa Unii Europejskiej najwyższy wskaźnik zgonów w wypadkach drogowych miała Rumunia, gdzie śmierć na drogach poniosło nieco więcej niż 9 osób na 100 tys. (9,6), co oznacza 123. miejsce w zestawieniu.

Kolejne państwa z UE to: Bułgaria (8,4 na 100 tys., pozycja 134.), Chorwacja (8,1 na 100 tys., poz. 136.), Węgry (7,4 na 100 tys., poz. 141.), Grecja (7,3 na 100 tys., poz. 144.), Portugalia (7,2 na 100 tys., poz. 147.) i Polska, gdzie wskaźnik zgonów w wypadkach drogowych był na poziomie 6,5 na 100 tys. mieszkańców. Wszystkie pozostałe kraje UE miały jeszcze niższe wskaźniki.