Temat jazdy po spożyciu alkoholu jest nośny szczególnie po głośnych w całej Polsce wypadkach ze skutkiem śmiertelnym spowodowanych przez pijanych kierowców. Dlatego politycy często podnoszą ten temat w różnych kampaniach, a kolejne rządy mają nowe pomysły na to, jak ograniczyć liczbę kierowców siadających za kółkiem na "podwójnym gazie" i zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

A problem nie jest mały. W 2023 roku pijani kierowcy odpowiadali za 7,6 proc. wszystkich wypadków oraz 13,3 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych zdarzeń drogowych. Statystyk niewiele poprawiły się nawet po wcześniej wprowadzonych zaostrzeniach przepisów i dotkliwych kary. W 2024 roku pijani kierowcy spowodowali 1201 wypadków drogowych.

Statystyki są przerażające dlatego zmiany są konieczne. Jednak tym razem propozycje zmian nadeszły z dość nieoczekiwanego źródła. To sami producenci "napojów wyskokowych" zwrócili się do rządu z propozycją zmian w przepisach.

Producenci piwa z inicjatywą zmian

Branża piwowarska proponuje radykalne zaostrzenie przepisów. Jak czytamy na stornie branżowej, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce wyszedł z apelem do rządu i parlamentu, aby te podjęły inicjatywy legislacyjne, mające na celu wprowadzenie zerowego limitu zawartości alkoholu dla osób kierujących pojazdami.

Branża piwna zwraca się także do innych organizacji przedsiębiorców oraz instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego o podjęcie współpracy w celu wprowadzenia i upowszechnienia tego rozwiązania.

Dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie uważa, że kwestii prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu branża piwowarska jest bezkompromisowa, dlatego proponuje wprowadzenie zmian polegających na obniżeniu dopuszczalnego limitu z obecnego 0,2 promila do 0,0 promila.

„Każdy kierowca powinien mieć jasność, że nie wolno mu wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu. Czas skończyć z liczeniem, ile czasu trzeba odczekać, albo czy można prowadzić rano po spożywaniu alkoholu w dużych ilościach poprzedniego wieczoru” - powiedział Bartłomiej Morzycki.

W innych krajach już to działa

W poszczególnych krajach limity dopuszczalnej zawartości alkoholu u kierowców sa na różnym poziomie i wynoszą od 0,0 do 0,8 promila.

Obecnie limit 0,0‰ obowiązuje w Czechach, Słowacji, na Węgrzech oraz w Rumunii.

W większości państw europejskich limit dopuszczalnej zawartości alkoholu mieści się w przedziale od 0,2 do 0,5 promila. Jednak w wielu przypadkach jest on obniżony (najczęściej do 0,0‰) dla kierowców zawodowych i początkujących.

Obecny obowiązujące limity w Polsce

Pojęcie stanu nietrzeźwości i stanu wskazującego na spożycie alkoholu są uregulowane w polskim prawie karnym w art. 115 § 16.

Według kodeksu karnego kierowca jest w stanie nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W prawie karnym jest też pojęcia stanu wskazującego na spożycie alkoholu, w którym zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, a obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza. Prowadzenie pojazdu w tym stanie stanowi wykroczenie z art. 6 albo 87§1 Kodeksu wykroczeń.

Kary za jazdę po spożyciu alkoholu

Jeżeli kierowca jest w stanie po spożyciu alkoholu, to popełnia wykroczenie zagrożone karę aresztu, grzywną do 5000 zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jeśli okres zakazu prowadzeni pojazdów trwał dłużej niż 1 rok, kierującego czeka dodatkowy egzamin na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

W przypadku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości kart są dużo bardziej dotkliwe. Sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10.

Jeśli kierowca w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub w wyniku tego wypadku byli ranni, sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.