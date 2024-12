Odcinek Groszki - Siedlce Zachód oddany do użytku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że w środę oddano do użytku prawie 13-kilometrowy odcinek Groszki – Siedlce Zachód, do którego dołączyły fragmenty sąsiednich odcinków A2 udostępnionych w sierpniu br. Chodzi o odcinek Kałuszyn – Groszki o długości 3,6 km i początek Siedlce Zachód - Siedlce Południe (3,4 km). "Łącznie w tym roku oddaliśmy do ruchu blisko 38 km autostrady A2" - podkreśliła GDDKiA.

Odcinek Groszki – Siedlce Zachód, o długości 12,9 km, zrealizowała firma Stecol Corporation. Koszt umowy to ok. 530 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach dwóch programów (POIiŚ i FEnIKS) wyniosło łącznie ok. 339 mln zł. Trasa w całości biegnie po nowym śladzie. W ramach inwestycji powstała ok. 600-metrowa estakada w dolinie Kostrzynia, osiem wiaduktów nad autostradą oraz 13 przejść dla zwierząt.

W informacji dodano, że wybudowany został również układ dróg do obsługi ruchu lokalnego. Szeroki pas rozdziału pomiędzy jezdniami, który stanowi rezerwę pod rozbudowę o dodatkowy pas ruchu w przyszłości, został wykonany w innej technologii. "Zamiast tak jak dotychczas wypełnić go humusem i zasiać trawę, zastosowaliśmy utwardzone kruszywo z nawierzchnią szczelną, której szorstkość i przyczepność zminimalizują ryzyko utraty panowania nad pojazdem w przypadku zjechania z jezdni głównej (w porównaniu z +zielonym+ pasem rozdziału)" - poinformowano.

Autostrada A2 ma biec aż do Białorusi

Dyrekcja przypomniała, że w realizacji są również kolejne cztery odcinki autostrady do Białej Podlaskiej o łącznej długości ponad 65 km, które planowo zostaną oddane do ruchu w 2025 r. Jeden z nich, najbliżej Białej Podlaskiej, będzie gotowy już w tym roku, ale kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na pozostałych trzech.

W przygotowaniu jest też przedłużenie A2 do granicy z Białorusią o łącznej długości ok. 32 km. GDDKiA planuje ogłosić przetarg dla odcinka od Białej Podlaskiej do Kijowca w I kwartale 2025 r. "Na ostatni fragment trasy, od Dobrynia do granicy (6,8 km), postępowanie w sprawie decyzji ZRID jest zawieszone. Jego kontynuacja jest uzależniona od unormowania sytuacji geopolitycznej z Białorusią" - dodano.

Autostrada A2 docelowo będzie miała ok. 620 km długości, a uwzględniając przebieg przez Warszawę w standardzie drogi ekspresowej S2 ok. 655 km. (PAP)