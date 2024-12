Dodano, że w przypadku 15 obwodnic trwa przetarg na wybór wykonawcy, a z pięciu tras już korzystają podróżni.

Przetargi na 15 obwodnic

Zrealizowane inwestycje

Pierwszą inwestycją zrealizowaną w ramach PB100 jest niemal dwukilometrowa obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 (woj. warmińsko-mazurskie), która została udostępniona do ruchu 19 sierpnia 2022 r. Od 29 października 2022 r. kierowcy korzystają też z obwodnicy Brzezia w ciągu DK25 (woj. pomorskie). Obwodnica o długości 8,5 km pozwala ominąć Brzezie od południowego zachodu, wyprowadzając ruch tranzytowy z centrum miejscowości.

W 2024 roku oddano kolejne trzy obwodnice w ramach PB100. Od 14 czerwca br. kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72 (woj. wielkopolskie). Z kolei 23 sierpnia oddano ponad 3-kilometrową obwodnicę Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32 (woj. wielkopolskie). Najnowszą inwestycją, którą w ubiegłym tygodniu GDDKiA udostępniła podróżującym, jest ponad 5-kilometrowa obwodnica Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31 w województwie zachodniopomorskim.

Stan realizacji Programu Budowy 100 obwodnic [MAPA]

Lista obwodnic, których budowa jest w realizacji

W ramach PB100 w realizacji jest 21 obwodnic o łącznej długości blisko 171 km (w tym 9 km rozbudowy) i wartości przekraczającej 3,3 mld zł:

woj. lubelskie

Dzwoli wraz z rozbudową DK74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol (długość obwodnicy to 2,7 km, a łącznie z rozbudową DK74 to 12 km, wartość 190,4 mln zł, oddanie do ruchu w II połowie 2025 r.), Gorajca w ciągu DK74 (6,7 km, 119 mln zł, oddanie do ruchu w 2027 r.),

woj. lubuskie

Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (7,3 km, 78 mln zł, oddanie do ruchu w I połowie 2025 r.), Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29 (11,4 km, 305 mln zł, oddanie do ruchu w 2027 r.),

woj. mazowieckie

Pułtuska w ciągu DK61 (19,8 km, 442,2 mln zł, oddanie do ruchu w I połowie 2025 r.), Lipska w ciągu DK79 (6,4 km, 110 mln zł, oddanie do ruchu w I połowie 2025 r.),

woj. podkarpackie

II etap obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 (3 km, 152 mln zł, oddanie do ruchu w 2028 r.),

woj. podlaskie

Suchowoli w ciągu DK8 (15,1 km, 249,1 mln zł, oddanie do ruchu w II połowie 2025 r.), Sztabina w ciągu DK8 (4,2 km, 134,8 mln zł, oddanie do ruchu w II połowie 2025 r.), Białobrzegów w ciągu DK8 (3,4 km, 182 mln zł, oddanie do ruchu w 2028 r.),

woj. śląskie

Kroczyc w ciągu DK78 (9,1 km, 162,3 mln zł, oddanie do ruchu w 2027 r.),

woj. świętokrzyskie

Wąchocka w ciągu DK42 (11,7 km, 283,7 mln zł, oddanie do ruchu w I połowie 2025 r.),

woj. warmińsko-mazurskie

Gąsek w ciągu DK65 (3,2 km, 77 mln zł, oddanie do ruchu w 2027 r.),

woj. wielkopolskie

Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 (5,9 km, 76,2 mln zł, oddanie do ruchu w II połowie 2025 r.), Gostynia w ciągu DK12 (17,3 km, 246,8 mln zł, oddanie do ruchu w II połowie 2025 r.), Żodynia w ciągu DK32 (3,3 km, 32,7 mln zł, oddanie do ruchu w I połowie 2025 r.),

woj. zachodniopomorskie

Szczecinka w ciągu DK20 (4,4 km, 106,6 mln zł, oddanie do ruchu w I połowie 2025 r.), Szwecji w ciągu DK22 (4,2 km, 60,7 mln zł, oddanie do ruchu w 2027 r.), Rusinowa w ciągu DK22 (4,5 km, 55 mln zł, oddanie do ruchu w 2027 r.), Wałcza w ciągu DK22 (13,3 km, 175,5 mln zł, oddanie do ruchu w 2028 r.), Stargardu w ciągu DK20 (4,5 km, 76 mln zł, oddanie do ruchu w 2027 r.).

Przetargi na obwodnice

Obecnie trwają postępowania przetargowe na realizację 15 obwodnic o łącznej długości ponad 136 km (w tym 12 km rozbudowy):

Głogowa w ciągu DK12 o długości 18,5 km (woj. dolnośląskie), Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu DK12 o długości 7,3 km (woj. lubuskie), Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31 o długości 9,2 km (woj. lubuskie), Srocka w ciągu DK12/91 o długości 3,7 km (woj. łódzkie), Skaryszewa w ciągu DK9 o długości 5,1 km wraz z rozbudową DK9 Skaryszew - Iłża o długości 12,2 km (woj. mazowieckie), Pilzna w ciągu DK73 o długości 2,6 km (woj. podkarpackie), Jasła w ciągu DK73 o długości 9,7 km (woj. podkarpackie), Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 o długości 13,4 km (woj. podkarpackie), Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 o długości 16,1 km (woj. pomorskie), Pradeł w ciągu DK78 o długości 2,4 km (woj. śląskie), Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78 o długości 13,1 km (woj. śląskie), Kamionnej w ciągu DK24 o długości 3,4 km (woj. wielkopolskie), Kołbaskowa w ciągu DK13 o długości 5,6 km (woj. zachodniopomorskie), Dobiegniewa w ciągu DK22 o długości 5,9 km (woj. lubuskie), Złocieńca w ciągu DK20 o długości 8 km (woj. zachodniopomorskie).