"Pesa Bydgoszcz SA i Urząd Miasta Jassy podpisały umowę na dostawę 16 tramwajów typu Swing. W przetargu organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej Rumunii bydgoska firma złożyła najlepszą ofertę, a strony umowy złożyły na niej podpisy korespondencyjnie ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii wywołanej COVID-19" - poinformował w komunikacie przesłanym mediom szef zespołu PR w Pesie Maciej Grześkowiak.

30-metrowy Swing może zabrać 240 pasażerów i ma 60 miejsc siedzących. Dodatkowo to pojazd ekologiczny, który zużywa niewiele energii. Tramwaj ten ma także nowoczesne systemy sterowania, diagnostykę on-line czy monitoring wideo.

"To kolejna po Cluj umowa na dostawę tramwajów w Rumunii. Dostarczymy do Jassy komfortowe, bezpieczne, nowoczesne tramwaje i jestem przekonany, że pasażerowie będą z nich zadowoleni. Dla nas to bardzo ważny kontrakt. Chcemy bowiem rozwijać obecność Pesy na rynku tramwajowym w Europie" - podkreślił prezes zarządu bydgoskiej firmy Krzysztof Zdziarski.

Po raz pierwszy Pesa dostarczyła tramwaje do Rumunii w 2012 roku do Cluj.

"Pesa zrealizuje dostawy pojazdów w okresie 22 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym pierwszy tramwaj zostanie dostarczony już w drugiej połowie 2021 roku" - zapowiedziała reprezentantka Pesy na rynku rumuńskim Hanna Wiśniewska-Sirbu.

Tramwaje z Bydgoszczy mają być jednym z elementów modernizacji transportu publicznego w Jassy.

"Jassy to historyczna stolica Rumunii i miasto, które jako pierwsze wprowadziło elektryczny transport publiczny 122 lata temu. Jestem pewien, że tramwaje Pesa będą się tutaj czuły jak w domu" - podkreślił burmistrz miasta Mihai Chirica.

Pesa poinformowała, że jest jednym z największych producentów tramwajów na Starym Kontynencie. Ponad 700 tramwajów trafiło m.in. do Moskwy, Kijowa, Sofii, Seged, Cluj i Kaliningradu oraz Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Bydgoszczy, Torunia, Łodzi i Katowic.

Obecnie w bydgoskiej firmie realizowane są dostawy dla Kijowa, Sofii, Gdańska i Częstochowy.